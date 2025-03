Reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, o cuscuz tem raízes no norte da África e foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses, tornando-se um dos pilares da culinária nordestina. Preparado à base de flocos de milho e cozido no vapor, o prato ganhou versões variadas, sendo consumido no café da manhã, almoço ou jantar.

No Nordeste, o cuscuz é frequentemente servido com manteiga, queijo, carne-seca ou ovos, compondo refeições ricas em sabor e tradição. Além das versões salgadas, a receita também pode ser adaptada para pratos doces, como o bolo de cuscuz com calda de leite de coco e o cuscuz com doce de banana e canela.

Confira abaixo três receitas para celebrar o Dia Mundial do Cuscuz

1. Bolo de cuscuz com calda de leite de coco

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de flocos de milho;

1 ½ xícara (chá) de leite;

3 ovos;

1 xícara (chá) de açúcar;

½ xícara (chá) de margarina Deline sabor milho derretida;

¼ xícara (chá) de óleo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Calda:

1 xícara (chá) de leite condensado;

1 xícara (chá) de leite de coco;

1 xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de lascas de coco.

Modo de preparo

misture os flocos de milho com o leite e reserve;

no liquidificador, bata os ovos, açúcar, margarina e óleo;

acrescente a mistura de flocos de milho e bata até ficar homogêneo;

adicione o fermento, misture e despeje em uma forma untada;

asse a 170°C por 30 minutos;

para a calda, misture todos os ingredientes e despeje sobre o bolo ainda morno;

finalize com as lascas de coco.

Veja também:

2. Cuscuz com doce de banana e canela

Ingredientes

Doce de banana:

¾ xícara (chá) de açúcar;

¼ xícara (chá) de água;

4 bananas maduras em rodelas;

1 pau de canela;

2 colheres (sopa) de margarina Deline sabor milho.

Cuscuz:

2 xícaras (chá) de flocos de milho;

água para hidratar;

1 pitada de sal;

3 colheres (sopa) de açúcar;

2 colheres (sopa) de margarina;

Modo de preparo

caramelize o açúcar e acrescente a água, formando uma calda;

adicione as bananas e a canela, cozinhando por 10 minutos;

finalize com a margarina e reserve;

hidrate os flocos de milho com água, sal e açúcar por 10 minutos;

cozinhe na cuscuzeira por 10 minutos. Sirva com o doce de banana.

Cuscuz com Doce de Banana e Canela Divulgação Deline

3. Cuscuz com rabada ao molho e agrião

Ingredientes

Rabada:

4 colheres (sopa) de margarina Deline sabor milho;

1 kg de rabada;

1 cebola média picada;

3 dentes de alho picados;

1 colher (sopa) de colorau;

sal e pimenta a gosto;

4 xícaras (chá) de água;

coentro picado a gosto;

Cuscuz:

3 xícaras (chá) de flocos de milho;

água para hidratar;

sal e pimenta a gosto;

4 colheres (sopa) de margarina;

agrião a gosto.

Modo de preparo

sele a rabada na panela de pressão com metade da margarina. Reserve;

na mesma panela, refogue cebola, alho e colorau. Acrescente a rabada, tempere e adicione água;

cozinhe por 30 minutos na pressão;

finalize com coentro;

hidrate os flocos de milho, adicione sal e pimenta e cozinhe na cuscuzeira por 10 minutos;

misture a margarina ao cuscuz e sirva com a rabada e o agrião.

No Dia Mundial do Cuscuz, a celebração dessa tradição valoriza a riqueza dos sabores que atravessam gerações e fronteiras. Seja doce ou salgado, o cuscuz é um alimento versátil que se adapta a diferentes paladares e ocasiões.