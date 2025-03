Receita de pavê: 5 ideias refrescantes para o verão

O pavê é uma das sobremesas mais populares no Brasil, especialmente nos dias quentes de verão. De origem francesa, o nome vem da palavra pavage, que significa "pavimento", remetendo à montagem em camadas de biscoitos e cremes.

Geralmente, o doce é feito com biscoitos champanhe ou maisena embebidos em caldas, sucos ou licores, intercalados com cremes de diversos sabores. Entre as versões mais populares, estão as de chocolate, frutas e nozes.

Confira cinco receitas de pavê refrescantes para esta estação

1. Pavê de abacaxi com coco

Ingredientes:

200 g de biscoito champanhe;

395 g de leite condensado;

200 g de creme de leite;

200 ml de leite de coco;

150 g de coco fresco ralado;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 colher (sopa) de amido de milho;

500 g de abacaxi em cubos;

150 g de açúcar;

500 ml de água;

400 g de merengue italiano (opcional).

Modo de preparo:

cozinhe o abacaxi com a água e o açúcar por 5 minutos após a fervura. Escorra e reserve o abacaxi e a calda; em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco, o creme de leite, o coco ralado, a manteiga e o amido de milho. Cozinhe em fogo baixo até engrossar; molhe os biscoitos na calda do abacaxi e forre um refratário; alterne camadas de biscoitos, creme e abacaxi; finalize com merengue queimado com maçarico ou coco ralado; leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

2. Pavê de nozes

Ingredientes:

Calda:

2 colheres (sopa) de açúcar;

300 ml de leite;

1 colher (sopa) de canela em pó.

Cobertura:

500 ml de creme de leite fresco;

4 colheres (sopa) de açúcar;

1 colher (chá) de essência de baunilha.

Creme:

1 xícara (chá) de leite;

1 colher (sopa) de amido de milho;

3 gemas;

2 latas de leite condensado;

1 xícara (chá) de nozes trituradas.

Montagem:

300 g de biscoito champanhe;

nozes para decorar;

canela em pó a gosto.

Modo de preparo:

para a calda, caramelize o açúcar, adicione o leite e a canela, mexendo até dissolver. Reserve; bata o creme de leite fresco com o açúcar e a baunilha até formar chantilly. Reserve; cozinhe o leite, leite condensado, gemas e nozes em fogo médio até engrossar; em um refratário, monte camadas de biscoitos umedecidos na calda, creme e chantilly; finalize com nozes e canela. Leve à geladeira por 4 horas.

Refrescante e irresistível! Este pavê de verão combina texturas e sabores para adoçar qualquer ocasião Freepik

3. Pavê rápido

Ingredientes:

2 potes de nata gelada;

1 caixa de leite condensado;

2 pacotes de bolacha de leite;

200 g de chocolate ao leite;

1 caixa de creme de leite.

Modo de preparo:

bata a nata e o leite condensado até obter um creme aerado; em um refratário, alterne camadas de creme e bolacha; derreta o chocolate no micro-ondas e misture com o creme de leite; cubra o pavê e leve à geladeira por 2 horas.

Veja também:

4. Pavê de pêssego

Ingredientes:

395 ml de leite;

1 e ½ colher (sopa) de amido de milho;

1 lata de leite condensado;

1 lata de pêssego em calda;

1 pacote de bolacha de maisena;

leite gelado para umedecer as bolachas;

coco ralado a gosto.

Modo de preparo:

dissolva o amido de milho no leite, adicione o leite condensado e leve ao fogo até engrossar; corte os pêssegos em cubos e escorra a calda; umedeça os biscoitos no leite e alterne camadas de biscoitos, pêssego e creme; finalize com coco ralado e leve à geladeira por 2 horas.

5. Pavê de coco

Ingredientes:

1 lata (395 g) de leite condensado;

2 latas de leite (medida do leite condensado);

1 colher (sopa) de manteiga;

2 colheres (sopa) de amido de milho;

100 g de coco ralado;

400 ml de leite de coco;

1 pacote de biscoito de amido de milho.

Modo de preparo:

bata no liquidificador o leite condensado, leite, manteiga, amido de milho, metade do coco e 200 ml de leite de coco; leve ao fogo até engrossar. Deixe esfriar um pouco; monte camadas de biscoitos umedecidos no leite de coco e creme; finalize com coco ralado e leve à geladeira por 3 horas.

Com essas opções refrescantes, o pavê se torna a sobremesa perfeita para os dias quentes! Escolha sua versão favorita e aproveite.