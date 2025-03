Pão de queijo está entre os melhores pães do mundo, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

É mineirim, uai! O pão de queijo é o décimo colocado na lista de melhores pães do mundo, segundo o site TasteAtlas, uma espécie de enciclopédia da gastronomia. A primeira colocação ficou com butter garlic naan, uma espécie de pão indiano achatado com manteiga de alho.

O pão de queijo é o único representante brasileiro na lista, com nota 4,5 – apenas dois décimos atrás do primeiro colocado. O site destaca as origens do prato, com influência dos escravizados, que começaram a usar o polvilho para fazer bolinhos assados.

“Na época, nenhum queijo era adicionado, então era apenas amido assado, mas no final do século XIX, quando a escravidão acabou, outros alimentos começaram a ficar disponíveis para os afro-brasileiros pela primeira vez. No estado de Minas Gerais, o centro leiteiro do Brasil, queijo e leite começaram a ser adicionados às bolas de amido, e o pão de queijo foi criado”, diz o site.

O site também sugere cinco locais que teriam os pães de queijo mais icônicos. O primeiro é A Pão de Queijaria, em Belo Horizonte. Os outro quatro são fora de Minas: A Baianeira, Pão de Queijo Haddock Lobo, Figueira Rubaiyat – todos em São Paulo – e Cultivar, no Rio de Janeiro.

Top 5

O primeiro lugar é o Butter garlic naan, um pão achatado tradicional em que a massa é assada em um forno quente. Depois de ficar dourado, o pão é pincelado com manteiga e coberto com alho picado.

O segundo lugar é também um pão indiano: o amritsari kulcha. Trata-se de um pão achatado guarnecido com sementes de coentro, coentro e pimenta vermelha em pó e recheado com batatas, cebolas, queijo cottage e especiarias.

O top 3 é da Çaramba pides, uma torta turca conhecida por sua textura macia. É um pão recheado ainda cru, com carne moída, cebolas, pimenta e sal.

O Roti canai está no quarto lugar. É um pão achatado tradicional frito na frigideira feito com farinha, água, ovos e gordura tradicional da Malásia. A massa é dobrada repetidamente, resultando em uma textura em camadas, um interior macio e uma camada externa crocante.

Fechando o top 5 está o pan de bono, tradicional da Colômbia. O pão é feito com amido de mandioca, fubá ou farinha de milho, queijo fresco, ovos e açúcar. O pan de bono é semelhante ao pão de queijo, a diferença é a adição de farinha ou fubá, e um toque de doçura.