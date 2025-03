Festival de pastel em BH agrada gregos e troianos com mais de 50 sabores

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Jiló com parmesão, ragu de porco com ora-pro-nobis e pernil com torresmo e couve são alguns dos sabores criativos que vão rechear os pastéis do ‘Festival de Pastel de Santa Tereza’. A quarta edição do evento gratuito acontece neste fim de semana (15 e 16/3) no Mercado de Origem de Santa Tereza, Região Leste da capital mineira, e reúne gastronomia, música e cultura.

Nesta edição, menos de um ano após a primeira, o número de barracas e de sabores de pastéis é o grande destaque. Ao todo, serão 50 sabores disponíveis para agradar os mais diversos gostos. Raquel Bicalho, gestora da feira, destaca o pastel sabor churrasco, em que o cliente escolhe a carne que é usada para rechear uma massa já frita.

Outro sabor inusitado é de acarajé. Para quem é fã desse clássico nordestino, será ofertada a versão tradicional do prato, além do pastel. Bicalho ressalta que o evento é para todos, e que opções veganas como palmito com alho poró e milho com creme de castanha de caju farão parte do vasto cardápio do evento.

Para além das 20 barracas de pastel, a feira conta com barracas de outros alimentos, artesanatos, chope, dentre outros. Falta de opção não será um problema para o consumidor, que poderá escolher o que comer pelas mais de 50 barracas destinadas à alimentação.

Embora não possam - ou não devam - degustar os pastéis, os animais de estimação serão bem-vindos no festival, que utiliza a parte interna e externa do Mercado de Origem. Os papais de plantão também podem ficar despreocupados, pois o evento oferece espaço para as crianças e recreação.

Conexão com a população

A realização de um evento depende de muitos fatores. Raquel explica que o evento é de grande importância por oferecer cultura de forma gratuita, e por dar oportunidade para pessoas do próprio bairro de Santa Tereza. “A gente trabalha com Associação de Bairro, a gente cede algumas barracas para eles”, diz a gestora.

O espaço onde o festival ocorre já é conhecido pela população do bairro e fez parte da vida de muitos. “Esse mercado é muito importante, ele ficou parado muito tempo, e tem uma memória afetiva muito forte”, destaca Raquel.

Serviço

Festival do Pastel de Santa Tereza



Data: 15 e 16 de março (sábado e domingo), das 10h às 20h



Endereço: rua São Gotardo, 273, no bairro de Santa Tereza (Mercado de Origem de Santa Tereza)



Entrada franca