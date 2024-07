Chef Ju Duarte faz comida com história e afeto, comida que valoriza a cultura alimentar mineira e de outras partes do mundo, como a França

A próxima semana na Cozinha Santo Antônio será todinha dedicada à França, em comemoração ao 14 de julho, Dia da Bastilha, maior festa nacional do país, marcando o início da Revolução Francesa. E na quinta-feira (11/07) a noite, a Quinta dos Bons Encontros ocorre em grande estilo com Lygia Santos interpretando canções francesas. Com seu jeitinho doce, ela levará o público para uma voltinha por Paris, Lyon, Bordeaux, Provence.

Menu especial com sabores franceses

Para ajudar na viagem, a chef Ju Duarte preparou um menu completo de sabores franceses. Antes, vale lembrar que “todo início de semana planejo o cardápio dos próximos dias com base no que os produtores têm disponível” conta. “Durante a semana os pratos são de uma comida mais caseira, que eu defino como sendo ‘que nem a da casa da gente’. No final de semana temos pratos mais elaborados e sempre há opção vegetariana. A comida varia de receitas de família bem mineiras a pratos da cozinha do mundo, como a francesa e a do Oriente Médio que eu gosto muito e estudo”, completa a chef.

Distração:

Três potinhos: tomatinhos assados, cogumelos marinados, tapenade azeitona e figo.

Terrine da casa de pato e porco.

Concentração:

Coq au vin: sobrecoxa cozida no vinho com cebola caramelada e cogumelo. Acompanha batata palha caseira.

Opção vegetariana com cogumelos ao vinho.

Dispersão:

Mini-mousse au chocolat

Investimento (1 entrada + 1 prato principal + sobremesa): 120,00/pessoa.

Bebidas à parte.

Ingressos

Lygia Santos vai interpretar canções francesas Ju Duarte/Divulgação

Comprando o ingresso antecipado, você garante sua reserva nessa noite especial na Cozinha Santo Antônio - em mesa interna, externa ou lugar individual em mesa compartilhada. O consumo será cobrado à parte, no dia.

Já ao longo da semana, o prato do dia também terá perfume francês."Eu me apaixonei pela gastronomia francesa quando senti os aromas de seus cozidos, aquele cheirinho de vinho misturado com ervas, especialmente tomilho e alecrim, tomando conta da cozinha", conta a chef.

Terça-feira

Folhas. Tapenade de azeitona. carpaccio abobrinha

Carne: Linguiça com molho bordelaise

Vegetariano: Peixinho da Horta

Acompanhamentos: Arroz e feijão. Purê de batatas com cebola roxa. Taioba.

Mini-sobremesa: Canudinho com doce de leite

Preço: R$55

Quarta-feira

Folhas. Berinjela. Tomate

Carne: Pot au feu (cozido francês de carne e legumes: cenoura, baroa, repolho, inhame.

Vegetariano: Legumes cozidos com grão de bico

Acompanhamentos: Arroz soltinho. Mostarda da Cozinha.

Mini-sobremesa: Mousse de limão capeta

Preço: R$55

Quinta-feira

Folhas. Lentilha. Ricota. Cranberry.

Carne: Coq au vin

Vegetariano: Legumes ao vinho

Acompanhamentos: Cebola caramelizada, cogumelos e batatas.

Mini-sobremesa: Compotas com creme de queijo

Preço: R$60

Sexta-feira

Folhas. Fitinhas de legumes.

Carne: Rosbife au poivre

Vegetariano: Berinjela au poivre

Acompanhamentos: Mil folhas de batata. Azedinha.

Mini-sobremesa: Mousse au chocolat

Preço: R$60





Serviço