Maionese centenária é tendência em Bh

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Talvez você já tenha visto a maionese Kewpie destacada em cardápios de estabelecimentos de Belo Horizonte, mas, você sabe porque ela é tão diferente de uma maionese comum? Feita à base de gema de ovo, óleo vegetal e vinagre, a maionese japonesa vem conquistando não só o Brasil, mas também a capital mineira. O alimento é considerado o melhor do mundo dentre as maioneses do mercado. Sua textura aveludada e sabor rico em umami são os diferenciais do produto que, apesar do preço elevado, é escolhido por muitos estabelecimentos para compor o cardápio e por muitas pessoas para se aventurarem em casa.



Neste mês, a maionese Kewpie completa 100 anos de história. Em março de 1925, Toichiro Nakashima, fundador da marca, lançou o produto, que foi inspirado por maioneses que experimentou nos Estados Unidos, nos anos 1910, quando estudou lá.



Hoje, a maionese Kewpie é usada em preparações variadas, mas, em Belo Horizonte, ainda se limita um pouco à culinária oriental. Seja em patês, na finalização ou na composição de pratos, o produto é uma iguaria que potencializa o sabor dos preparos.



Emulsão

Seja verde, de alho, defumada, picante ou da marca Kewpie, o processo de produção de uma maionese se baseia na emulsão. O fenômeno é capaz de formar uma solução estável a partir de duas substâncias que não se misturam. A emulsão prova que inimigos históricos como a água (no caso, vinagre ou limão) e o óleo podem, não apenas se tolerar, mas unir forças para criar alimentos com cremosidade única, como a maionese.



A maionese Kewpie, além de utilizar somente as gemas do ovo, poderoso emulsificante que adiciona umami ao preparo, é composta também por óleo vegetal e um vinagre desenvolvido pela marca a partir de vinagre maltado e de maçã.



A cremosidade e textura única dessa maionese está relacionada com o tamanho das partículas de óleo da Kewpie, bem menores se comparadas às tradicionais ou caseiras. O uso do sal e do vinagre no preparo também são características importantes do produto, já que, segundo a marca, eliminam a necessidade de uso de qualquer conservante.



Umami

Conhecido como o quinto sabor sentido pelo paladar humano e uma das características mais marcantes da maionese Kewpie, o umami foi descoberto há mais de 110 anos no Japão e foi cientificamente reconhecido nos anos 2000, mas ainda é um mistério para muita gente. O aminoácido glutamato é o principal representante do gosto e, embora possa ser comprado pronto e industrializado em forma de realçador de sabor, também é possível de encontrar no cotidiano do brasileiro, por meio de alimentos ricos em glutamato naturalmente.



Tomate, queijo parmesão e cogumelos são alguns alimentos que são fontes naturais de umami, esse sabor que é conhecido por aumentar a salivação e prolongar o sabor na boca, dando aquele famoso gostinho de quero mais.

De ingrediente à decoração

Visitantes e clientes do Okinaki, restaurante de culinária asiática comandado pelos talentosos chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, é recepcionado por uma parede de grafite, de autoria do artista Shiron The Iron, que homenageia a cultura oriental. Quem é amante da cozinha asiática ou muito observador pode reconhecer também um bebê que estampa a marca de uma iguaria japonesa. Pois é, o bebê símbolo da marca Kewpie, além de marcar presença na cozinha do estabelecimento, também estampa a parede do local.

O chef Guilherme Furtado comanda o restaurante Okinaki ao lado de Gabriella Guimarães Leandro Couri/EM/DA.Press



Vestindo o icônico macacão amarelo usado por Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman em ‘Kill Bill’, filme dirigido por Quentin Tarantino que se inspirou no figurino usado por Bruce Lee, o bebê aparece montado em um Kirin, criatura da mitologia de diversos países asiáticos, fazendo referência ao álbum ‘Purple’, da banda de rock americana Stone Temple Pilots.

No cardápio, a maionese Kewpie compõe o Onigiri de Salmão com Furikake de Wasabi (R$22). O produto é utilizado para fazer o patê de salmão grelhado, que vai dentro do Onigiri. De acordo com Guilherme Furtado, embora a marca da maionese não seja destacada no cardápio, a escolha pelo produto segue uma das linhas que rege o restaurante. “O Okinaki preza muito por questão de produto, o nosso público paga pelos produtos. Eu prezo muito mais pela qualidade do que pelos preços”, afirma o chef.



No Okinaki, os clientes também podem levar para casa alguns produtos orientais ou itens da marca do restaurante. Dentre as opções comercializadas, a maionese Kewpie é a campeã de vendas, de acordo com Guilherme Furtado.



Versatilidade e durabilidade

“A maionese kewpie é um produto que não tem igual”, diz Guilherme Ferreira, chef do restaurante Issei, em Nova Lima, que destaca a versatilidade e a durabilidade da maionese. A possibilidade de ser aquecida, por exemplo, a torna ainda mais especial, de acordo com o chef. Ele destaca ainda a durabilidade do produto, que, segundo ele, é um diferencial.



O primeiro contato de Guilherme com a maionese Kewpie foi em 2008 em Lisboa, onde estudou culinária japonesa. Desde então, ele utiliza esse produto nos mais variados preparos.

A mistura de sabores formada pela maionese Kewpie, picles de maçã verde e o atum é o que compõe o Katsuosando de atum do Issei Guilherme Ferreira/ Divulgação



No Issei, a maionese aparece em itens que vão desde sandos, espécie de sanduíches que no estabelecimento são recheados com wagyu ou atum, até uramakis. Um dos destaques é justamente o Katsuosando de atum (R$61), que além da maionese Kewpie, leva também picles de maçã verde. Segundo Ferreira, o uso da maionese é um atrativo para alguns clientes. “Hoje, eu tenho clientes que vão no restaurante direcionados à maionese kewpie”, diz o chef.



Guilherme Ferreira ressalta ainda que há clientes que perguntam de onde é a maionese que comeram. “A maionese japonesa proporciona um sabor inigualável, a pessoa fica encantada com ela e volta com o gosto na memória para provar novamente”, completa.



Referência às raízes

“Além do sabor, a Kewpie carrega um valor cultural importante”, afirma Camila Horta, Head de Gastronomia e Hospitalidade do Attivo Group, responsável pelo restaurante Su, em Belo Horizonte. Para Horta, incorporar a maionese no menu do estabelecimento, além de reverenciar a cultura japonesa proporciona ao cliente uma experiência com ingredientes de alta qualidade. “A gente acredita numa escolha de ingredientes muito cuidadosa, e prezamos demais pela qualidade do nosso produto, então faz sentido usá-la no nosso cardápio”, destaca.

Camila destaca também a especificidade do umami, que é sentido na maionese Kewpie. “Ele é o gosto mais difícil de se descrever, porque é mais uma sensação, e esse é o grande diferencial”, completa.

O Ebi Spicy é apenas uma das diversas opções do menu do Su que levam a maionese Kewpie Victor Schwaner/ Divulgação

No Restaurante Su, diversos pratos são preparados com a maionese Kewpie. Um exemplo é o Ebi Spicy, que é um tempurá de camarão envolto em maionese picante (R$85). O preparo destaca a versatilidade da maionese, que combina muito bem com frituras, saladas, alimentos crus, dentre outros.



Além da cozinha oriental

Para quem quiser se deliciar com a qualidade, sabor e textura da maionese Kewpie por meio de uma culinária criativa que mescla o Brasil, a Espanha e as diversas referências e bagagens da premiada chef Bruna Martins, uma visita ao Gata Gorda pode ser ideal. O mais novo empreendimento da chef já é um sucesso e também conta com a maionese Kewpie no cardápio.



Para a chef, o diferencial da maionese é o sabor e a textura. “Para mim é uma questão de sabor e textura, que faz bastante diferença. Ela tem um sabor mais asiático, com mais umami, com muita acidez na boca, que saliva muito quando se come dela”, afirma Martins.

O Brioche com atum fresco, Kewpie, ovo de codorna confit e ikura é um sucesso no restaurante Gata Gorda Victor Schwaner/ Divulgação



Ela destaca ainda que desde a abertura do Gata Gorda, a maionese Kewpie está no cardápio e que, para além do sabor e textura especiais, o seu nome possui um valor que pode também ser importante. “Talvez já seja um produto que tem um valor comercial interessante”, ressalta. Por outro lado, Martins destaca que o produto é ultraprocessado, o que não segue muito a linha que usa dentro do estabelecimento.

No cardápio do restaurante, o cliente pode encontrar o Brioche com atum fresco, maionese Kewpie, ovo de codorna confit e ikura (R$45), um dos destaques da casa.

O sabor único dentro de casa

Amantes da culinária oriental, curiosos e apaixonados pela cozinha podem também degustar a Kewpie no conforto do lar.

A febre em torno da Kewpie vai além dos cardápios espalhados pela cidade e chega também na cozinha de apaixonados e curiosos. Estabelecimentos em Belo Horizonte vendem a maionese japonesa em diferentes tamanhos, para fomes pequenas ou grandes, residências ou restaurantes.



Para quem desejar, a maionese Kewpie permite, por sua versatilidade, ousar nos preparos. Como molho para saladas, ela compõe o dia a dia de pessoas que não a trocam por nada. Lívia Paes, sócia-proprietária e fundadora do Asia Emporium, destaca que, dentro de casa, utiliza a maionese em saladas.

O Asia Emporium, além de ser uma mercearia oriental completa que conta com produtos diversos além da maionese Kewpie, serve pratos asiáticos quentes e frios Lívia Paes/ Divulgação



Paes conta ainda que, apesar de vender o produto na loja desde a inauguração, há quase 3 anos, houve um crescimento significativo da procura pela maionese. Segundo a fundadora, a demanda chega a ser, em média, três vezes maior em comparação com três anos atrás.



O caráter único e cativante da “maionese do bebê”, modo como muitas pessoas buscam pelo produto na loja, segundo Lívia, faz com que o produto seja muito difícil de reproduzir. “Todo mundo sabe fazer maionese, mas ninguém sabe fazer maionese Kewpie”, afirma.



A fundadora do Asia Emporium ressalta ainda a importância das redes sociais para o sucesso da maionese Kewpie nos últimos anos. “Eu acho que ela se popularizou no Brasil por conta do TikTok”, diz Lívia, que explica ainda que as pessoas chegam no estabelecimento com receitas da internet para comprar os ingredientes necessários.



No Asia Emporium, o cliente encontra a maionese Kewpie na embalagem de 130g (R$ 27,50), de 350g (R$ 61,20) e 500g (R$ 82,35).



Reconhecimento que não é de hoje

Outros dois estabelecimentos que comercializam a maionese Kewpie em Belo Horizonte são administrados por Paulo Henrique Silva e Vívian Silva. O Mercado Oriental, empreendimento mais novo, nasceu em 2020, na pandemia, enquanto a loja Sakura, administrada por ele e Vívian há 14 anos, existe desde 1991.

Paulo Henrique conta que antes, poucas pessoas conheciam o produto, e agora a procura por ele é grande. Ele estima que, em 2024, a demanda pela maionese tenha sido quatro vezes maior que no ano anterior.

A Loja Sakura, um dos estabelecimentos administrados por Paulo e Vívian Silva, em funcionamento desde 1991, recebe amantes da culinária oriental, chefs e também a comunidade tradicional japonesa de Belo Horizonte Vívian Silva/ Divulgação



A qualidade do produto também é ressaltada por Silva que, além de trabalhar com produtos orientais, consome eles em casa. “Eu como consumidor do produto não perco a oportunidade de falar bem do produto”, diz.



Essa qualidade é inegociável, e consumidores que gostam e conhecem a maionese, nem olham mais o preço dela, que é elevado se comparado a outras marcas, de acordo com Paulo. “Difícil voltar para uma maionese tradicional depois”, comenta o administrador. Em suas lojas, ele recebe o público curioso e entusiasta da culinária oriental, pessoas da área da gastronomia e até mesmo a comunidade tradicional japonesa.



Os estabelecimentos oferecem a maionese Kewpie em diferentes tamanhos. Seja com a embalagem de 200g (R$40), de 350g (R$60), de 450g (R$79) ou de 1kg (R$140), a qualidade referência da marca pode ser comprovada.

Anote a receita: Onigiri de Salmão com Furikake de Wasabi (Okinaki)

Ingredientes

250g de arroz de sushi;

650g de água;

150g de shoyu;

30g de suco de limão;

10g de açúcar;



500g de salmão grelhado;

100g de cream cheese;

150g de maionese Kewpie;

30g de raiz forte;

10g de sal;

Alga nori;

Furikake



Modo de fazer

Cozinhar o arroz na panela elétrica até que esteja cozido;

Para preparar o shari, misturar o shoyu, o limão e o açúcar até dissolver todo o açúcar;

Envolver o shari no arroz;

Misturar o salmão grelhado, o cream cheese, a maionese Kewpie, a raiz forte e o sal num bowl com a ajuda de uma colher;

No molde de onigiri, colocar uma camada fina de arroz, em seguida o recheio e por último mais uma camada de arroz;

Apertar e desmoldar;

Servir com alga nori e furikake

Serviço

Okinaki



Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes



De terça a sexta das 18h às 23h



Sábado das 12h30 às 23h



Domingo das 12h30 às 16h30

Issei



Alameda do Morro, 72, Vila da Serra, Nova Lima



De segunda a quarta, das 18h30 às 23h



Quinta e sexta das 18h30 até 00h



Sábado das 13h às 16h e das 18h30 até 00h



Domingo das 13h às 16h e das 18h30 às 22h

Su



Avenida Olegário Maciel, 1600 - Piso 4, Santo Agostinho



De segunda a domingo das 12h às 22h

Gata Gorda



Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários



De terça a quinta das 12h às 16h e das 18h até 00h



Sexta e sábado das 12h até 00h



Domingo das 12h às 17h

Asia Emporium



Rua Major Lopes, 120, São Pedro



De segunda a sábado, das 9h às 22h



Domingo das 10h às 17h

Loja Sakura



Avenida Augusto de Lima, 744 - loja 130, Centro



De segunda a sábado das 8h às 18h



Domingo de 8h às 13h

Mercado Oriental



Avenida Augusto de Lima, 744 - loja 104, Centro



De segunda a sábado, das 9h às 17h



Domingo das 9h às 13h