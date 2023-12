Quem é botequeiro e mora em BH seguramente sabe, conhece, já passou ou é cliente fiel do Bar Lumapa. Estranhou o nome? Não fez relação com um dos botecos mais famosos da capital mineira? E se disser que é um dos mais badalados do Mercado Central? Ajudaria? Arriscaria apontar qual é? Se concluiu que é o Bar da Lora, é isso aí.



Fundado em 1973 como Bar Lumapa e depois carinhosamente apelidado de Bar da Lora pelos clientes em homenagem a Eliza Fonseca, primeira mulher a comandar um boteco no Mercado Central, o estabelecimento expandiu-se em 2023 com sua segunda unidade na Avenida Augusto de Lima, na Praça Raul Soares, no Centro, e agora chega à Região Centro-Sul da cidade, na Rua Sergipe, com sua terceira unidade na Savassi, e terá no comando Pedro Fonseca, cozinheiro, empresário, irmão de Eliza e agora sócio.

Leia: Bar da Lora é o grande vencedor do Comida di Buteco

Assinatura de sucesso seja para onde for, premiado no Festival Comida di Buteco, a identidade do Bar da Lora seguirá acompanhada do famoso fígado acebolado com jiló, iguaria que faz a fama do estabelecimento, criada pelo pai e fundador, o sr. Paulinho.



Com abertura ao público marcada para esta sexta (15/12), o bar é novo, mas a proposta é a mesma, a tríplice coroa para frequentadores de botecos e botequins: cerveja gelada, comida de primeira e o clima gostoso e descomplicado. A identidade do Bar da Lora não irá mudar por chegar a uma região nobre da capital, o famoso fígado acebolado com jiló não será “gormetizado”. Aliás, Pedro nem gosta desta palavra.

“Nada disso. Vamos trazer para a zona sul a nossa raiz, que já deu certo há 50 anos com meu pai e que mantivemos nos últimos 20 anos. Vão estar presentes funcionários antigos, que estão conosco há décadas, a chapa, o jiló original. Acredito em modificações para melhorar, dar mais sabor, acrescentar, como a evolução de colocar a pimenta biquinho, que não tinha na receita do meu pai e a Lora acrescentou. Podemos chegar na pimenta dedo-de-moça, sem perder a essência, jamais”.

Pedro atuava no ramo alimentício, fez faculdade de gastronomia e também é gestor, tendo carta branca de Eliza para comandar a unidade Savassi: “Tínhamos essa ideia, daí veio a pandemia e adiou. Andando pela Savassi, vi o ponto numa sexta e no sábado fechamos o negócio. É o local perfeito para o Bar da Lora, onde a boemia é latente, em dois quarteirões com oito bares diversos, fizemos amizades, fomos bem recebidos e já estamos no clima. A parceria com a Eliza é maravilhosa, nós nunca tivemos uma discussão, ela é a irmã mais velha, sou padrinho do meu sobrinho, Leonardo, que comanda a unidade da Praça Raul Soares, e estamos confiantes e animados. Vou estar na gestão, presente na casa, ela me deu carta branca e seguiremos com a nossa raiz”.



O cardápio

O cardápio tem sabores famosos nos 50 anos de história do Bar da Lora. Além do imperdível fígado com jiló, a carne de panela com molho de cerveja preta, torresminho e o filé acebolado na chapa com mandioca. Uma seleção de tira-gostos clássicos da cena de boteco belo-horizontina e mais pratos da identidade da comida mineira, como a galinhada e o feijão tropeiro.

Leia: Servindo fígado com jiló, Mercado Central quer bater recorde de maior chapa do mundo

Pedro destaca que o Bar da Lora na Savassi também assumiu o compromisso de manter o mesmo clima de prosa no balcão, que consagrou a marca no Mercado Central há tantos anos, agora em um espaço amplo e confortável, e ainda divulgar o mercado, que faz parte do ser mineiro: “Vamos conquistar uma nova clientela. Muitos me dizem que sabem do Bar da Lora, do Comida di Buteco, mas nunca tinham ido ao Mercado Central. Então, também vamos divulgar o Mercado. Tivemos esta autorização, de mostrá-lo, é onde tudo começou para a gente. Chegará um público mais jovem e os clientes que frequentam o Mercado e a Savassi. Estamos abertos para todo mundo”.



Serviço