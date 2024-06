Evento marcará a inclusão do Mercado Distrital do Santa Tereza ao circuito de Mercados de Origem de BH com lançamento de pedra fundamental

No dia 29 de junho, a Fundação Doimo promove uma solenidade especial em comemoração ao aniversário de 50 anos do Mercado Distrital do Santa Tereza, em Belo Horizonte. O evento será no tradicional Mercado do Santa Tereza, que voltou às atividades recentemente, começando pela feira aos finais de semana, com cerca de 100 expositores e produtos que vão desde cervejas artesanais, iguarias da gastronomia mineira, artesanato, até um espaço dedicado às crianças.

A cerimônia será marcada pelo lançamento de uma pedra fundamental, para oficializar a integração do Mercado do Santa Tereza ao circuito de Mercados de Origem da cidade. Das 9h às 18h, os visitantes também poderão assistir atrações gratuitas, como a Turma do Passinho, grupo de capoeira, DJs, animações infantis, além de animais disponíveis para a adoção.

“Este mercado não é apenas um ponto de encontro para a comunidade local, mas também um catalisador para o apoio aos pequenos produtores e à agricultura familiar”, destaca o idealizador do Circuito de Mercados de Origem, Elias Tergilene.

Retomada da feira de Santa Tereza

Elias Tergilene aproveita para enfatizar o cuidado com que o projeto é conduzido. “Belo Horizonte é a capital dos mercados, e todo mercado começa com uma feira. Por isso é tão importante divulgarmos primeiro a retomada da Feira de Santa Tereza no Mercado, para destacar suas características únicas e atingirmos nosso objetivo".

E para este fim de semana, ele destaca que a feira já terá a presença de cinco novos âncoras: Casa Geraldo (vinhos), Frau Bondan, Cume, Parrilla e Chopp do Mercado. "É um enorme ganho para nós e para a população, que vai saborear delícias, produtos únicos e que vão, certamente elevar ainda mais a qualidade da ação”, ressalta.

O diretor da Fundação Doimo, Bernard Martins, explica que, para além do turismo, o projeto consiste em um conjunto de políticas públicas. “Temos um compromisso de nos tornarmos um ponto de conexão entre pequenos produtores e o consumidor final”, comenta.

Além disso, ele destaca que a Fundação promove programas de incentivo e capacitação aos empreendedores, proporcionando uma abordagem que visa não apenas fortalecer a economia local, mas também garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento de toda a comunidade.

História, arte e tradição





Luis Goes é morador do bairro Santa Tereza há mais de 70 anos. A retomada da feira e o crescimento do Mercado o deixou tão animado que ele vai expor parte de seu acervo de fotos, para contar histórias do bairro.

“Tenho centenas de imagens e isso faz com que eu sinta que estou colaborando com a história. É um prazer participar desse importante momento, pois, a Feira está movimentando novamente o comércio, as pessoas e a economia. Não podemos ficar parados e nem deixar o local abandonado”, destaca o morador.

Luís contribuirá com fotografias e paineis do seu acervo pessoal. A princípio, cerca de 90 peças no tamanho de 180x100 estão em processo de impressão e serão, aos poucos, disponibilizadas no Mercado.





Serviço