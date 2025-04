É quase automático: ao ganhar ou comprar uma airfryer, o primeiro teste costuma ser uma boa porção de batatas fritas. Mas nem sempre o resultado é tão crocante quanto o esperado. A boa notícia é que há um truque de preparo que faz toda a diferença: uma técnica simples e natural que transforma batatas comuns em petiscos dourados, sequinhos e cheios de sabor.

Esqueça as versões congeladas e artificiais. A proposta aqui é fazer batata crocante na airfryer de forma caseira, usando ingredientes que você provavelmente já tem em casa. A chave do sucesso está em um breve cozimento em água alcalina — com um toque de bicarbonato de sódio — que altera a estrutura externa da batata, garantindo uma casquinha crocante por fora e interior macio.

Quer saber como obter a batata na airfryer perfeita, sem óleo em excesso, sem deixar a cozinha engordurada e sem abrir mão do sabor? Abaixo, confira a receita detalhada e dicas para acertar em cheio na textura.

Receita de batata crocante na airfryer

Ingredientes

4 batatas tipo Asterix ou Baraka (com mais amido);

2 colheres (sopa) de sal;

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio;

azeite ou óleo para borrifar;

temperos a gosto (páprica, pimenta-do-reino, alecrim etc.)

Modo de preparo

lave bem as batatas e corte em palitos médios. Não é necessário descascar. ferva 2 litros de água com o sal e o bicarbonato de sódio; adicione os palitos de batata e cozinhe por cerca de 7 a 10 minutos, até que fiquem ligeiramente macios ao toque da faca; escorra bem e devolva as batatas à panela vazia, deixando no fogo desligado por 1 a 2 minutos, para secar a umidade; tempere com sal e especiarias de sua preferência; borrife ou pincele com um pouco de azeite; disponha os palitos no cesto da airfryer sem sobreposição (se necessário, frite em etapas); asse em airfryer pré-aquecida a 200°C por cerca de 30 minutos, sacudindo o cesto a cada 5 minutos para um dourado uniforme.

Assim que saem da airfryer, crocantes e douradas, as batatas devem ser servidas ainda quentes, acompanhadas de molhos, maionese caseira ou como acompanhamento de hambúrgueres, grelhados e saladas. O segredo do sucesso está no preparo cuidadoso: a escolha da batata, o breve cozimento em água alcalina e o cozimento uniforme com pouco óleo fazem toda a diferença.

Seja para um lanche rápido ou um petisco entre amigos, saber como fritar sem óleo com textura e sabor de verdade é um trunfo na cozinha moderna — e uma prova de que, com a técnica certa, a airfryer entrega muito mais do que praticidade.