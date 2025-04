Fresco, aromático e incrivelmente versátil, o molho pesto é um clássico da culinária italiana que pode transformar uma refeição simples em um prato memorável. Preparado com manjericão fresco, queijo parmesão, nozes e azeite, ele combina ingredientes acessíveis e sabor marcante.

Saber como fazer molho pesto em casa garante não só mais sabor, mas também liberdade para ajustar a receita ao gosto pessoal — com menos alho, mais cremosidade ou versões com sementes e castanhas diferentes.

Nesta matéria, aprenda o passo a passo para preparar um molho pesto caseiro em três versões: no pilão tradicional, picado à faca e também no mixer, ideal para quem busca praticidade no dia a dia. Com dicas de conservação e sugestões de uso, esta receita de pesto simples é um curinga para massas, bruschettas, legumes grelhados e até como base para molhos de salada.

Veja como fazer o molho pesto caseiro

Ingredientes

1 dente de alho descascado;

½ xícara (chá) de folhas de manjericão fresco;

2 nozes (ou castanhas de caju);

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;

¼ de xícara (chá) de azeite de oliva extra virgem;

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo:

no pilão, triture o alho com uma pitada de sal até formar uma pasta; adicione as folhas de manjericão e continue socando até obter uma mistura homogênea; acrescente as nozes e o queijo ralado e continue mexendo; por último, incorpore o azeite aos poucos, até formar um molho denso; tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Sem pilão?

pique bem todos os ingredientes e misture numa tigela;

ou bata tudo no mixer até atingir a textura desejada.

Como armazenar

Transfira o pesto pronto para um pote de vidro esterilizado com fechamento hermético. Para esterilizar seus potes, basta ferver os vidros e tampas por 15 minutos. Na sequência, retire com uma pinça e deixe secar sobre um pano limpo. Evite superfícies frias como mármore, que podem estourar o vidro.

Fazer molho pesto em casa é mais fácil do que parece, e o resultado é incomparável. A receita permite variações criativas, desde trocar as nozes por castanha-de-caju até incluir folhas como rúcula ou espinafre. O importante é manter o equilíbrio entre gordura, frescor e um toque salgado.

Armazenado corretamente, o pesto dura até 15 dias na geladeira ou um mês no congelador, pronto para trazer cor e sabor à sua rotina. Dica extra: cubra o molho com uma fina camada de azeite para evitar oxidação.