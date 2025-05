Quando a ideia é uma refeição leve, prática e nutritiva, o wrap de frango saudável com abacate e hortelã é uma escolha certeira. Perfeito para os dias mais quentes, combina a cremosidade do abacate com o frescor da hortelã, o sabor suave do frango grelhado e o toque crocante dos vegetais.

Pode ser servido no almoço, jantar ou como lanche reforçado, e ainda tem a vantagem de ser portátil, ideal para marmitas e piqueniques. A seguir, veja como preparar essa receita de wrap leve e versátil.

Receita de wrap com frango e abacate

Ingredientes para o wrap (rende 2 porções):

2 discos de pão tipo tortilha ou pão sírio aberto

1 peito de frango médio grelhado e desfiado

1 abacate maduro pequeno

suco de ½ limão

6 folhas de hortelã fresca

1 colher (sopa) de iogurte natural ou creme de ricota

½ cenoura ralada

½ pepino em tiras finas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite de oliva para finalizar

Modo de preparo do recheio:

em uma tigela, amasse o abacate com o suco de limão, formando um creme rústico; adicione o iogurte, o frango desfiado, a hortelã picada e misture bem; tempere com sal, pimenta e um fio de azeite. Reserve.

Montagem do wrap:

aqueça rapidamente as tortilhas em uma frigideira para que fiquem mais maleáveis; sobre cada pão, espalhe uma camada do recheio de frango com abacate; adicione a cenoura ralada e as tiras de pepino; enrole como um rocambole, dobrando as laterais para dentro, e corte ao meio na diagonal; sirva em temperatura ambiente ou embrulhe em papel manteiga para levar.

Dicas para fazer o wrap perfeito

Tortilha ideal : prefira versões integrais ou de espinafre, que oferecem mais fibras e sabor.

Recheio equilibrado : evite exagerar na quantidade para não dificultar o fechamento do wrap.

Variações criativas : substitua o frango por atum, grão-de-bico ou tiras de tofu grelhado para versões vegetarianas.

Conservação: o recheio pode ser preparado com antecedência e guardado na geladeira por até 2 dias.

Rico em proteínas, fibras e gorduras boas, o wrap com frango e abacate é uma excelente alternativa às refeições mais pesadas do dia a dia. Além de leve e refrescante, essa receita prática pode ser adaptada com os ingredientes que você tiver em casa, sem perder o sabor.

Experimente também incluir folhas verdes, tomates-cereja ou sementes crocantes para dar um toque ainda mais nutritivo. É a combinação perfeita de saúde e sabor em cada mordida.