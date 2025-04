Copo Stanley original? Veja como identificar um produto autêntico

Reconhecido por sua durabilidade, isolamento térmico e visual robusto, o copo Stanley se tornou um item de desejo entre consumidores brasileiros. No entanto, o sucesso da marca também atrai falsificações — e distinguir um produto verdadeiro de uma cópia pode ser um desafio.

A seguir, veja nove formas eficazes de saber se o copo Stanley é original e evitar golpes na hora da compra:

1. Verifique as informações de fabricação na base do copo

A base do copo Stanley traz informações como local de fabricação e número de série. Produtos originais contam com gravações precisas, que seguem um padrão. Réplicas muitas vezes exibem números aleatórios ou mal gravados. Em caso de dúvida, o consumidor pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Stanley para validar os dados.

2. Observe o acabamento em aço escovado

O aço dos copos Stanley originais possui acabamento escovado, com aspecto fosco. Já os falsificados costumam ter aço polido, mais brilhoso e reflexivo, semelhante a um espelho. Esse detalhe é um dos sinais visuais mais fáceis de identificar.

3. Confira a logomarca

A logomarca da Stanley, nos produtos originais, é impressa ou pintada diretamente na superfície. Versões falsificadas frequentemente utilizam gravação a laser ou adesivos, o que denuncia a irregularidade do item.

4. Não caia em promoções com preços muito baixos

Se o preço parecer bom demais para ser verdade, desconfie. Copos Stanley originais custam entre R$ 165 e R$ 399, dependendo do modelo. Promoções muito agressivas, como kits com vários itens por um valor muito inferior ao praticado no site oficial, indicam falsificação.

5. Verifique se o modelo está no catálogo oficial

Cores e modelos diferentes dos oferecidos pela marca podem indicar que o copo não é original. A Stanley mantém um catálogo de cores padrão e atualiza suas coleções nos canais oficiais. Produtos fora desse padrão são um alerta.

6. Use o selo de autenticidade com o app Reveo

Desde 2023, a Stanley passou a inserir um QR Code na base dos copos e garrafas como medida de segurança. Ao escanear o código com o aplicativo Reveo (disponível para Android e iOS), o consumidor pode confirmar a autenticidade do item de forma rápida e confiável.

7. Avalie o acabamento interno e a solda

A solda interna dos copos originais é discreta e bem polida. Já nas cópias, esse acabamento costuma ser mais grosseiro e visível, comprometendo inclusive o desempenho térmico do produto.

8. Confira o peso

Itens originais têm peso entre 200g e 500g, variando conforme o modelo e os recursos adicionais, como tampas ou isolamento. Réplicas, feitas com materiais mais leves, tendem a pesar bem menos.

9. Exija garantia vitalícia

Um diferencial da Stanley é a garantia vitalícia contra defeitos de fabricação. Produtos adquiridos fora dos canais oficiais, além de não oferecerem suporte da marca, podem conter materiais inadequados. A empresa, por exemplo, esclarece que a solda usada no isolamento contém chumbo, mas é totalmente vedada por aço inox, sem risco de contato com o conteúdo — qualquer falha nesse sistema é coberta pela garantia.

Como evitar golpes?

Evite comprar em perfis que vendem exclusivamente por WhatsApp ou redes sociais sem confirmação oficial. Dê preferência a lojas reconhecidas, como marketplaces oficiais e pontos físicos autorizados. Além disso, verifique se a cor, acabamento, selo e logomarca seguem os padrões da marca.

Com essas dicas, é possível se proteger de falsificações e garantir a qualidade e a durabilidade que tornaram a Stanley referência mundial em utensílios térmicos.