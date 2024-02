Popularizado nos últimos anos, copo stanley virou tendência no carnaval de BH

*Lucas Bretas

De diversos modelos, tamanhos e cores, os copos Stanley são sucesso no Brasil. No carnaval de Belo Horizonte, que há alguns anos vem se consolidando como um dos principais do país, isso se faz ainda mais evidente.

Muitos dos foliões investiram, inclusive, na personalização dos objetos. Com fitas coloridas e adesivos, os copos Stanley se transformaram em um verdadeiro adereço para os que curtiam a farra durante a festividade na capital mineira.

Há mais de 100 anos no mercado, a Stanley oferece, entre outros produtos, copos térmicos que prometem durabilidade. Alguns desses recipientes chegam a conservar a temperatura de bebidas geladas por até quatro ou cinco horas - e, no caso dos líquidos armazenados com gelo, até 17 horas.

Diante do calor de 31 °C registrado em Belo Horizonte nesta segunda-feira (12/2), os copos contribuíram para que muitos foliões se mantivessem hidratados - conservando temperaturas desde a água às bebidas alcoólicas.