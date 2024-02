O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a morte da empresária Luiza Trajano Donato, nesta segunda-feira (12/2). Luiza é fundadora do grupo gigante no varejo brasileiro, Magazine Luiza.

“Hoje o Brasil perdeu uma de suas mais notáveis empreendedoras, Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza. Mulher exemplar que construiu um grande legado no país, empresa que gera milhares de empregos em Minas. Meus sentimentos aos familiares”, disse o governador mineiro.

Luiza Trajano morreu na madrugada desta segunda, em Franca, São Paulo, aos 97 anos. As lojas do Magazine na cidade não abriram em luto e devem ficar fechadas até a próxima quarta-feira (14/2). Hoje a empresa é comandada pela sobrinha, Luiza Helena Trajano.

Nascida em 1926, no município de Cristais Paulista, em São Paulo, Luiza Trajano Donato ficou conhecida como uma popular vendedora no município de Franca. Lá, ela fundou, junto com o marido em 1957, a primeira unidade da rede que tornou-se uma das maiores varejistas do país.