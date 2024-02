O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), ex-líder da bancada petista na Câmara dos Deputados, foi alvo de um assalto na casa dele na cidade de Cruzeiro do Oeste, na madrugada desta segunda-feira (12/2). Segundo o parlamentar, os criminosos foram “agressivos” e levaram pertences da mãe, Clara Becker, de 83 anos.

Pelas redes sociais, o parlamentar afirmou que “apesar do susto com a violência do assalto”, sua mãe passa bem. “Confio nas autoridades locais, que estão à frente das investigações. Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana”, disse.

Ladrões invadiram nesta madrugada a minha casa em Cruzeiro do Oeste, onde moro com a minha mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem. — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) February 12, 2024

Dirceu não deu mais informações sobre o crime, mas agradeceu as manifestações de carinho e apoio a sua família. “Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades”, frisou.

Filho do ex-ministro José Dirceu, Zeca liderou a bancada do partido - a segunda maior da Câmara - durante o primeiro ano da nova legislatura. Agora, em 2024, o cargo será ocupado pelo deputado federal Odair Cunha (PT-MG).