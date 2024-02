Em meio a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre uma tentativa de golpe de estado, o senador mineiro Cleitinho (Republicanos) usou as redes sociais para mostrar apoio ao ex-chefe do Executivo federal.

"Ou você é quente ou é frio, se for morno te vomito! Eu sou quente e sempre terei lado! Devo tudo a Deus e a vocês por estar como senador hoje, mas também devo gratidão eterna ao ex presidente Bolsonaro que me apoiou e pediu ao partido a vaga de candidato a senado", escreveu Cleitinho no Instagram.

Para o senador, sem apoio de Bolsonaro, ele não teria se candidato como senador e ter sido eleito. "Eu não estou na política por poder ou por dinheiro, por isso não mudo de lado e jamais vou fazer isso porque estou na política por propósito e pra lutar por vocês! Faço esse texto hoje pra dar meu apoio ao ex presidente Bolsonaro", seguiu.

"Ele pode sempre contar comigo, até o fim! Meu pai sempre me ensinou uma coisa: a quem estende a mão pra você seja grato e estenda duas. Sempre serei assim! Pra você que vai criticar: se você tivesse feito isso por mim, me ajudado, eu estaria aqui reconhecendo também! Gratidão é questão de caráter e meu caráter nunca estará a venda porque não tenho preço, eu tenho é valores!", concluiu.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) fez uma operação para investigar uma organização acusada de "tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito" nos períodos que antecederam e se seguiram às eleições presidenciais de 2022, em uma tentativa de garantir a "manutenção do então presidente da República (Jair Bolsonaro) no poder".

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo da operação Tempus Veritatis, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito que apura a atuação de milícias digitais.