A pergunta deste carnaval no meio político é apenas uma: 'O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento?' O ex-chefe do Executivo federal e seus principais aliados são suspeitos de participar de uma tentativa de golpe de Estado para invalidar as eleições presidenciais de 2022.

Em conversa com o Estado de Minas, o advogado Acacio Miranda, doutor em direito constitucional pelo IDP/DF (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa do Distrito Federal), explicou que mesmo diante das novas evidências expostas pela PF, não há elementos, por ora, para uma prisão preventiva do antigo chefe do Executivo.

Porém, segundo a Polícia Federal, "não há impeditivo por conta de datas para serem realizadas operações, assim como prisão", e que mesmo com o feriado, existem agentes de plantão e que ficam de sobreaviso em caso de necessidade.

A operação em que Bolsonaro foi alvo, visou apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder.

Além de Bolsonaro, aliados muito próximos do ex-presidente foram alvo de busca e apreensão, como Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto, Almir Garnier e Tercio Arnaud.

Em reunião gravada em vídeo obtida pelos agentes da PF, realizada em julho de 2022, quando Bolsonaro ainda ocupava o Palácio do Planalto, ele chegou a especular a hipóters de que poderia ser preso.