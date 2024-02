A primeira visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Minas Gerais teve um tom institucional e serviu para anunciar investimentos do governo federal no estado. Ainda assim, um dia após o retorno do presidente a Brasília, a passagem dele por Belo Horizonte segue tendo repercussão no cenário político da capital, inclusive no contexto da disputa pela prefeitura.

Entre as pessoas mais próximas ao petista durante os dois dias em que ele esteve em solo belo-horizontino estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSMG); o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e o prefeito Fuad Noman. O ponto em comum dos três é a filiação ao PSD, fato que gera rumores sobre a possível aliança entre petistas e o partido para entrar na corrida eleitoral lançando o atual chefe do Executivo à reeleição.

A união entre PT e PSD significaria que o atual pré-candidato petista, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) sairia da cabeça da chapa eleitoral. Em entrevista ao Estado de Minas, Lula não foi incisivo sobre seu apoio em BH, mas disse que o objetivo é combater a extrema-direita nas urnas.

À coluna, o presidente do PSD em Minas, deputado estadual Cássio Soares, afirmou que não houve qualquer conversa de cunho eleitoral durante a passagem do presidente pela capital e que a proximidade com Fuad se dá em reciprocidade ao apoio do prefeito à candidatura do petista ao Planalto em 2022.

Pré-candidata pelo Psol, a deputada estadual Bella Gonçalves também avalia que a proximidade entre Lula e Fuad é um eco da última corrida presidencial.

“Acho que o Lula deixou claro que ele não bateu o martelo sobre qual vai ser a composição ou a movimentação que ele apoiará. Existe uma relação muito estabelecida de governabilidade do Brasil que o leva a ter essa relação forte com o PSD. Não podemos esquecer inclusive que o candidato ao governo e ao Senado das últimas eleições em Belo Horizonte apoiados pelo Lula foram do PSD. Mas isso não descarta as demais alianças que o PT tem com outros partidos como o Psol e o PDT. E nós temos dialogado. Eu estive em Brasília nesta semana para poder dialogar sobre a alianças tanto com o PDT quanto com o PT. O que nós estamos buscando é uma unidade progressista para a cidade.”

A deputada federal Duda Salabert, pré-candidata pelo PDT, avalia que o bom relacionamento entre Lula e Fuad é esperado e que um eventual apoio do presidente à reeleição do prefeito não muda a estratégia de seu partido.

“Essa aproximação entre PT e PSD vem de longa data e já era esperada. Aqui em Minas tivemos também uma aproximação do PT com o PSDB na época de Aécio Neves e Fernando Pimentel e temos que lembrar que Fuad é um quadro histórico tucano. Isso não altera em nada o projeto do PDT. Pode ser que exista uma aproximação no segundo turno, mas, no primeiro, sigo como candidata”. (Bernardo Estillac)

Anúncio questionado



O senador Carlos Viana (Podemos-MG) questionou o anúncio feito pelo presidente Lula para destinar R$ 121,4 bilhões em recursos para Minas Gerais. “Sou o vice-presidente de Orçamento e sei se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ou seja, pode prometer, pode falar, mas não disse de onde vem os recursos. Não acredito nesses investimentos porque não há recursos para isso, vamos colocar com muita clareza. Há um déficit que hoje é superior a R$ 130 bilhões e o governo vai ter que cortar para não gerar mais inflação”. (Bernardo Estillac)

Ironia

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) usou as redes sociais para ironizar um dos anúncios de Lula em BH: “Já perguntou ao ChatGPT quantas vezes Lula prometeu duplicar a BR-381?”. (Bernardo Estillac)

Agradecimento

O anúncio de que o governo federal ficará responsável pela duplicação do trecho da BR-381 entre BH e Caeté foi bem recebido pelo Movimento Pró-Vidas, que atua por melhorias na “Rodovia da Morte”.

A medida foi apresentada na quinta-feira pelo ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL). O grupo escreveu carta para a pasta.

“Parabéns. Esta ação do governo, através do seu ministério, vai atingir os dois objetivos que propomos: agilizar solução para o gargalo da saída da capital e viabilizar o interesse das empresas em participar do leilão de concessão da rodovia, pois este trecho é o mais complexo e oneroso da BR devido ao grande volume de desapropriações e reassentamento de famílias”, diz trecho do documento. (Bernardo Estillac)

Defesa da vacinação

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG) acionou o Ministério Público Federal (MPF) pedindo a garantia da vacinação das crianças e adolescentes em Minas com base no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O documento cita efeitos negativos do movimento antivacina e faz referência ao vídeo gravado recentemente por Romeu Zema (Novo) em que o governador comemora a não exigência da imunização de jovens para frequentar aulas da rede estadual de ensino. (Bernardo Estillac)

Devolução de ônibus



Tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte o Projeto de Lei 771/2023, que exige que as empresas de transporte devolvam os 567 ônibus adquiridos nos últimos meses à Superintendência de Mobilidade da cidade (Sumob). De autoria de Fernanda Altoé (Novo), recebeu parecer positivo em comissão temática da Casa. A vereadora argumenta que os veículos foram comprados com recursos dos subsídios pagos pela PBH às concessionárias. O dinheiro foi acordado entre Executivo e Legislativo para a manutenção da tarifa no ano passado e melhorias nas condições das viagens. (Bernardo Estillac)

Protesto contra Stock Car

A sessão da Câmara Municipal de Belo Horizonte da última quinta-feira foi marcada por protestos de parlamentares contra a realização de corrida da Stock Car na capital. A prova está prevista para agosto no entorno do Mineirão e gera controvérsias pela necessidade de supressão de centenas de árvores e a poluição sonora e ambiental.

Sérgio Fernando Tavares (PL) e Miltinho CGE (PSD) fizeram coro contra os transtornos previstos pela realização do evento. Vereadores ligados à PBH, responsável por articular a vinda da prova para a capital, defenderam o evento. Ciro Pereira (PTB) e Álvaro Damião (União Brasil) afirmam que a corrida vai gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, além de fomentar a economia local.