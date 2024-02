A fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morreu na madrugada desta segunda-feira (12/2), em Franca (SP), aos 97 anos. De acordo com informações da TV Globo, ela morreu de causas naturais em casa. As lojas do Magazine em Franca não abriram nesta segunda, em luto, e devem ficar fechadas até a próxima quarta-feira (14/2).

O Magazine Luiza hoje é comandado pela sobrinha de Luiza Trajano, a empresária Luiza Helena Trajano.

O velório de Luiza Trajano está previsto para ocorrer a partir das 10h no velório São Vicente, em Franca, desta segunda. O enterro está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.



Leia: Jovem acorda com hematomas e inchaço nos olhos sem saber o motivo

Nascida em 1926, no município de Cristais Paulista, em Saulo Paulo, Luiza Trajano Donato foi conhecida por ter sido uma vendedora popular em Franca. Foi lá que ela fundou, junto com o marido em 1957, a primeira unidade da rede que tornou-se uma das maiores varejistas do país.