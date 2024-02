No outro dia o olho ficou roxo e não sei se foi alguma reação alérgica, porque eu sou bem alérgico a tudo", disse Gustavo

O empresário Gustavo Henrique de Moura Oliveira, 20 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar que acordou na terça-feira (6/2) com hematomas e inchaço nos olhos. O jovem, morador de Goiânia, afirmou que não sabe o motivo da reação e aguarda a avaliação de dermatologista e alergista.



"Ardendo muito, muito inchado, lacrimejando bastante. Não sei o que pode ter acontecido. No outro dia o olho ficou roxo e não sei se foi alguma reação alérgica, porque eu sou bem alérgico a tudo, mas simplesmente não sei o que poderia ter acontecido", relatou o jovem nas redes sociais.

Na postagem, os internautas manifestaram preocupação com Gustavo. "Moço, já foi ao médico? Se não, é para você ir. Aqui quem fala é uma mãe de 4 crianças, e isso pode ser extremamente perigoso pra sua saúde se atingir sua corrente sanguínea", disse uma internauta.

"Aconteceu comigo também, mas não foi da noite pro dia, passei mais de 1 mês assim. Mas no meu caso a médica disse que era crise de ansiedade, porque não tinha comido ou usado nada de diferente", afirmou outra."Eu passei por uma situação parecida essa semana, ainda estou em recuperação, mas no meu caso a mancha se deu uma mancha avermelhada na perna (canela e panturrilha), que se espalhou para panturrilha, vermelhidão, ardência e sensação de queimação no local. Os médicos diagnosticaram como celulite infecciosa', acrescentou uma terceira.