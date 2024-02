A festa mais democrática do mundo tem espaço para todos os ritmos. E o bloco É o Amô é a prova viva. O grupo carnavalesco, que desfila na tarde desta segunda-feira na via sonorizada da Avenida dos Andradas, mostrou que o sertanejo raiz tem tudo a ver com o carnaval.

Imagens aéreas do “Bloco Visto de Cima”, pelo Estado de Minas, mostram a folia do bloco. Confira o vídeo:

O cortejo teve participações especiais de membros de outros blocos, como Max Hebert, do Pisa na Fulô, e Luiza Pires, do Seu Vizinho. O bloco desfila desde 2018 e, pela primeira vez, traz modão, bolero e brega para uma grande avenida da cidade. A ideia é fazer com que a sofrência seja apenas um ritmo musical que anima o público do carnaval da capital.

Os foliões chegaram animados para o cortejo, que iniciou a concentração às 16h. E o público fez bonito, com o repertório na ponta da língua.