Quando as temperaturas caem, não há nada mais reconfortante do que uma sopa quentinha servida na mesa. Entre as receitas mais tradicionais do inverno brasileiro, o caldo verde para o frio ganha destaque por unir ingredientes simples e um sabor marcante, com a combinação da batata cremosa, couve fatiada e linguiça calabresa.

De origem portuguesa, o prato foi abraçado pela culinária brasileira e se tornou presença garantida em noites frias, festas juninas e jantares em família. Servido com pão ou torradas, o caldo verde é nutritivo, saboroso e pode ser adaptado para diferentes gostos — inclusive com versões vegetarianas.

Confira abaixo a receita clássica, perfeita para aquecer o corpo e o coração.

Receita de caldo verde tradicional

Ingredientes (serve 4 pessoas):

4 batatas médias descascadas e picadas;

1 litro de água;

1 cebola média picada;

2 dentes de alho picados;

2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

200 g de linguiça calabresa defumada em rodelas;

1 maço pequeno de couve-manteiga fatiada finamente;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

em uma panela grande, aqueça 1 colher de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem; acrescente as batatas picadas e a água. Cozinhe até as batatas ficarem macias; com o auxílio de um mixer ou liquidificador, bata o conteúdo da panela até obter um creme liso. Retorne à panela; em uma frigideira, doure a linguiça com o restante do azeite. Adicione ao caldo; acrescente a couve fatiada e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto; sirva quente, com um fio de azeite por cima e pão fresco ao lado.

Dica extra: para um toque mais rústico, reserve alguns pedaços de batata inteiros antes de bater o creme. Para uma versão mais leve, a dica ésubstituir a linguiça por tofu defumado e cogumelos salteados.

Clássico, nutritivo e reconfortante, o caldo verde para o frio é a receita ideal para aquecer os dias gelados com sabor de tradição. Com ingredientes acessíveis e preparo simples, ele transforma qualquer refeição em um momento acolhedor — e convida à mesa quem busca conforto e praticidade.

