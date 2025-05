Seja no café da manhã, no almoço rápido ou como base para pratos mais elaborados, o ovo é um dos ingredientes mais versáteis e amados da cozinha. Mas, apesar de parecer simples, atingir o ponto ideal do ovo é um verdadeiro teste de precisão.

O tempo e a técnica corretos fazem toda a diferença entre um ovo cremoso e um passado demais, entre uma gema mole perfeita e uma borrachuda.

Aprenda a fazer ovos perfeitos

Nesta matéria, você vai aprender como acertar o ponto do ovo em diferentes preparos: cozido, mexido, frito e pochê — e dominar de vez esse clássico da culinária.

Ovos cozidos: ponto ideal para cada gosto

Descubra o tempo ideal para cada cozimento:

Gema mole (3 a 4 minutos) : clara firme e gema líquida. Ideal para comer com colher ou acompanhar torradas.

Gema cremosa (6 minutos): clara bem cozida e centro da gema levemente cremoso, ótimo para saladas e bowls.

Gema dura (9 a 11 minutos): clara e gema totalmente cozidas, ideais para rechear sanduíches, maioneses ou conservar.





Dica: coloque os ovos na água fervente com cuidado, conte o tempo exato e, ao final, transfira para uma tigela com água gelada para interromper o cozimento.

Ovo frito: gema no ponto certo

Confira como fazer a gema no seu ponto preferido:

Gema mole (ovo com gema “estourando”): frite em fogo baixo com a panela tampada por 1 a 2 minutos. A clara cozinha, mas a gema fica líquida.

Gema média: frite por 2 a 3 minutos, até a gema formar uma película mais firme, mas ainda cremosa por dentro.

Gema dura: mantenha o ovo por cerca de 4 minutos no fogo médio ou vire para fritar dos dois lados.

Dica: use pouco óleo ou manteiga e evite mexer no ovo para não romper a gema antes da hora.

Ovo mexido: cremoso ou mais firme?

Veja como fazer em cada estilo:

Cremoso : cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre com uma espátula e tirando do fogo antes de endurecer completamente. Pode levar de 3 a 5 minutos;

Mais firme: deixe no fogo médio e mexa com mais frequência. Fica pronto em menos de 3 minutos.

Dica: um toque de creme de leite ou manteiga no final ajuda a manter a textura macia.

Ovo pochê: técnica e delicadeza

Aprenda a fazer este tipo de preparo:

quebre o ovo em uma xícara, ferva água com uma colher de vinagre e crie um redemoinho no centro da panela;

despeje o ovo delicadamente e cozinhe por 3 minutos;

retire com uma escumadeira e mergulhe em água fria por alguns segundos para interromper o cozimento.

Dica: o vinagre ajuda a coagular mais rápido. Não use sal na água do cozimento para não desfazer o ovo.

Dominar o ponto ideal do ovo é uma habilidade simples, mas que transforma completamente a sua relação com esse ingrediente coringa. Seja em um brunch sofisticado ou em uma refeição descomplicada, saber controlar o tempo e a técnica de preparo garante ovos sempre macios, suculentos e com a textura perfeita. Agora é só escolher sua versão favorita e colocar em prática!