Com a chegada das baixas temperaturas, é natural que pratos mais aconchegantes ganhem espaço à mesa — e poucas receitas combinam tanto com o frio quanto o fondue de queijo. Embora tradicionalmente associado à culinária suíça, o fondue se popularizou no Brasil como uma refeição de inverno sofisticada e intimista.

A boa notícia? É possível preparar uma versão deliciosa e econômica em casa, com apenas três ingredientes.

Essa receita de fondue fácil é perfeita para encontros a dois, reuniões em família ou mesmo para quem deseja algo especial no jantar sem precisar passar horas na cozinha.

Receita de fondue fácil com 3 ingredientes

Ingredientes (serve 2 pessoas):

250 g de queijo muçarela ralado (ou queijo prato)

100 g de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de creme de leite (preferencialmente fresco ou de caixinha sem soro)

Modo de preparo:

em uma panela de fundo grosso ou direto no rechaud, aqueça o creme de leite em fogo baixo até começar a borbulhar;

aos poucos, adicione os queijos ralados, mexendo sem parar até que estejam completamente derretidos e incorporados;

continue mexendo até formar um creme liso e espesso. Sirva imediatamente, mantendo o calor com uma vela ou rechaud.



Ideal para dias frios, o fondue também pode ser preparado com chocolate ou carne, agradando a diferentes paladares Freepik

Dicas de acompanhamentos para fondue

A cremosidade e o sabor marcante são garantidos com poucos itens e o acompanhamento certo. Veja algumas opções:

Pães rústicos : italiano, baguete ou ciabatta cortados em cubos.

Vegetais cozidos : brócolis, cenoura e batata-bolinha são boas opções.

Frutas neutras: maçã verde ou pera podem surpreender.

Variações: para um sabor mais intenso, substitua parte da muçarela por queijo gorgonzola ou gruyère. Uma pitada de noz-moscada ou alho ralado também pode realçar o sabor.

Com preparo rápido, ingredientes acessíveis e sabor marcante, o fondue é a escolha ideal para transformar uma noite fria em uma ocasião especial. Sirva com seus acompanhamentos preferidos e aproveite a estação mais aconchegante do ano com muito mais sabor e calor.