O bloco de carnaval "Judia de Mim", criado em 2025 para homenagear os 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho, foi multado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em R$ 5 mil. O cortejo, no entanto, sequer chegou a acontecer. A reportagem procurou a gestão municipal para um esclarecimento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O grupo, criado para trazer a boemia de Xerém, no Rio de Janeiro, para o Bairro Bonfim, na Região Noroeste de BH, iria desfilar no pré-carnaval do dia 22 de fevereiro, às 16h, na Praça Quinze de Junho, mas na data do evento acabou embargado por uma operação da Polícia Militar (PMMG). Quatro guarnições fecharam o quarteirão, impedindo a festa do bloco.

Depois disso, a fundadora, Liliane Pelegrini, publicou nas redes sociais que o "Judia de Mim" havia recebido um auto de infração com uma multa de R$ 5 mil. "Já fomos julgados em primeira instância e a multa foi mantida. Estamos recorrendo porque além de um prejuízo financeiro, também consideramos uma injustiça", desabafou, sob o argumento de que o evento não aconteceu.

Para arcar com a dívida, o bloco divulgou uma vaquinha e uma rifa para arrecadar doações. Elas podem ser feitas virtualmente, a partir de R$ 10, por meio do Pix: 5560211@vakinha.com.br.

Já para a rifa, serão sorteadas três camisetas que estampam várias fotos do sambista. Cada número da rifa custa R$ 30 e, para concorrer, basta enviar o valor correspondente à quantidade de números desejados. O depósito também deve ser feito via Pix (blocojudiademim@gmail.com). Aos participantes, não deixe de enviar o comprovante pelo Instagram do bloco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O em.com.br também entrou em contato com a PM para saber detalhes do ocorrido, mas não obteve retorno. A reportagem será atualizada quando a corporação e a prefeitura se manifestarem.