Cidade mineira será homenageada no carnaval de SP em 2026

Pela primeira vez, a história de Uberaba, cidade no Triângulo Mineiro, ganhará visibilidade nacional e mundial no carnaval de São Paulo em 2026. A escola de samba Tom Maior, integrante do Grupo Especial, escolheu o município como tema de enredo para o seu próximo desfile.

O anúncio oficial do enredo foi feito, no último domingo (8/6), em uma cerimônia realizada no Teatro Ruth Escobar, na capital paulista, com transmissão ao vivo no canal da TV Tom Maior no YouTube. O evento contou com a presença da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Celso Neto, de autoridades locais, empresários e representantes da escola de samba.

Fundada há 52 anos, a Tom Maior conquistou o título do Grupo de Acesso I no carnaval paulista deste ano e garantiu seu retorno ao Grupo Especial em 2026. A proposta da escola para o próximo desfile é transformar o Sambódromo do Anhembi em um palco de celebração à história, cultura, fé e orgulho dos uberabenses, exaltando personagens, símbolos e tradições que representam a essência do município.

Iniciativa da prefeitura

"A iniciativa surgiu da prefeitura de Uberaba que, depois das eleições de 2024, começou a estudar algumas ações para que a cidade tivesse mais visibilidade. Após conversar com várias escolas, a Tom Maior se encantou pela história da cidade e resolveu fazer o enredo com o tema: Chico Xavier contando a história de Uberaba, do início até os dias de hoje", afirma a prefeita, Elisa Araújo.

"Estivemos na cidade. Uberaba é uma cidade com uma história vibrante e uma espiritualidade muito presente. Temos certeza de que será um desfile emocionante. Nosso carnavalesco, Flávio Campelo, está desenvolvendo um projeto muito lindo, muito rico e mostrando realmente a história da cidade. Eu acredito muito que nós vamos fazer um grande espetáculo no dia 14 de fevereiro para o Brasil, para São Paulo e para o mundo ver”, afirma o presidente da Tom Maior, Carlos Alves, conhecido como Mestre Carlão.

"Terra acolhedora"

O enredo está em fase de criação e terá referências ao Geoparque local, que, em março de 2024, recebeu da UNESCO o título de Geoparque Mundial, sendo o primeiro patrimônio geológico de Minas Gerais reconhecido pela organização. Também trará as manifestações populares, como a folia de reis e o congado, o legado espiritual de Chico Xavier, o protagonismo do gado Zebu e a força produtiva do campo. O samba vai celebrar, principalmente, o povo uberabense: acolhedor, resiliente e orgulhoso de suas raízes.



O carnavalesco Flávio Campelo, responsável por transformar o enredo em espetáculo, descreve o processo como uma “experiência imersiva”. Segundo ele, Uberaba é uma cidade de dimensão simbólica profunda. “É uma terra acolhedora e gigante por si só. Espero que todos os uberabenses se sintam representados e abraçados pela Tom Maior”.

A homenagem, segundo a prefeita, não envolverá recursos públicos e foi viabilizada por meio de parcerias com a iniciativa privada. “É uma oportunidade inédita, que projeta nossa cidade para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. O projeto é viabilizado por empresas que acreditam e investem no nosso município”, reforçou Elisa, destacando que a homenagem é um convite para que mais pessoas conheçam nossas riquezas: “O legado de Chico Xavier, nossas descobertas paleontológicas, o sabor da nossa gastronomia e a força do nosso agronegócio”.

Vem aí uma série de ações culturais

Além da apresentação no Sambódromo do Anhembi, ao longo do segundo semestre deste ano, uma série de ações culturais serão realizadas em Uberaba associadas ao desfile. Entre elas, está marcada para o dia 27 de julho a presença da Escola Tom Maior no Festival de Inverno da cidade. A bateria e sambistas irão realizar alguns ensaios na cidade. Compositores locais poderão participar do concurso para escolha do samba-enredo.

Também será realizado uma competição para escolher uma musa uberabense que irá compor as musas da escola. Após a apresentação na avenida, será realizado um desfile em Uberaba, ainda sem data marcada.

O secretário Celso Neto vê na iniciativa um movimento estratégico para promover o município. “Estamos projetando Uberaba para novos públicos, reforçando seu potencial econômico e cultural”, afirmou.

