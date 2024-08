O Mercado Municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, completou 100 anos no último fim de semana. Inaugurado em 2 de agosto de 1924, o local é considerado um ponto turístico e histórico no município.

O Mercadão leva o nome de Maria Marques Madeira, uma das pioneiras da cidade que atuaram no comércio de hortifrutigranjeiros e palmito.

A estrutura possui 14.000 m² e tem formato octogonal, com quatro entradas.

O Mercado Municipal de Uberaba, tombado como patrimônio histórico em 19 de agosto de 1999, é conhecido não apenas pelo comércio, mas também como um ponto de encontro entre amigos.

Nos corredores do Mercadão, é possível encontrar uma grande variedade de produtos, como frutas, verduras, laticínios, carnes e peixes, além de ítens de Minas Gerais.

O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Uberaba, Ednei Eduardo de Souza, destacou que o Mercadão se consolidou ao longo dos anos como um espaço de referência turística, comercial e de convivência em Uberaba.

“É um lugar de sons, aromas e beleza, por onde circulam diariamente cerca de 10 mil pessoas entre trabalhadores, clientes habituais, turistas e permissionários alojados em cerca de 40 boxes. Tem de tudo. O Mercado é uma família. Para os permissionários, é uma data muito importante e, revitalizado, o prédio ficou mais bonito e funcional. Depois de cem anos, é como vinho: quanto mais velho, melhor. Hoje é o local mais visitado de Uberaba e estamos de braços abertos a todos”, disse.

Revitalização

Neste ano, o Mercado Municipal de Uberaba passou por uma revitalização. De acordo com o titular da Secretaria de Agronegócio (Sagri), Agnaldo Silva, a revitalização do prédio incluiu pintura, reforma do telhado, execução de forro de madeira, construção de dois novos banheiros, cinco boxes e um refeitório no mezanino, instalação de elevador, reforma dos sanitários do térreo, polimento do piso, novas redes elétrica e hidráulica, climatização, implantação do projeto de combate a incêndio e outras melhorias.

"O Mercado Municipal pertence à população de Uberaba e o Poder Público tem o papel de fomentar isso, trazendo mais conforto e tranquilidade. Venha conhecer e visitar esse espaço que ficou muito agradável", convidou.

