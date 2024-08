Uma bebê de três dias morreu no Hospital da Criança, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite do último domingo (4/8). Ela havia sido transferida, juntamente com sua irmã gêmea, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), um dia antes.





Sem entender a situação, os parentes da recém-nascida acionaram um vereador da cidade que tem um canal de comunicação na cidade, para ele ajudasse a buscar informações do caso.





"É a primeira vez na minha vida que vejo uma situação como essa: uma criança nasce prematura no HC, que é um hospital de alta complexidade, e aí ela é transferida para o Hospital da Criança", declarou o parlamentar por meio de suas redes sociais.





"Apresentavam boas condições de saúde"

O HC-UFTM informou que o parto das gêmeas aconteceu na última quinta-feira (1º/8), dentro do próprio hospital. "Elas receberam todos os cuidados necessários e, no sábado (3/8), quando já apresentavam boas condições de saúde, foram transferidas, sem intercorrências, para o Hospital da Criança, às 16:57", complementa a nota.





O hospital reforça ainda que os bebês nascidos na unidade, após receber os atendimentos de média e alta complexidade e apresentarem boas condições de saúde, como foi o caso das gêmeas, são encaminhados para a rede.





"O HC-UFTM pautado pelo Código de Ética e Conduta da Ebserh e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), não compartilha boletins sobre estado de saúde ou informações de pacientes. Todas as informações sobre o atendimento e a conduta terapêutica são discutidos pelas equipes de atenção à saúde e comunicadas exclusivamente ao paciente ou ao familiar responsável", finalizou a nota.





O Hospital da Criança foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu. O espaço continua aberto.