O corpo de uma mulher, de 31 anos, foi encontrado em uma área de vegetação da zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (4/7), por uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Ela estava com vários ferimentos e em avançado estado de decomposição.



Fiama da Silva Bento, que havia desaparecido em 22 de junho deste ano, teria sido vítima de feminicídio, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PCMG) da cidade.





Suspeito de praticar o crime, o companheiro dela foi preso na manhã desta quinta.





De acordo com o 8º BBM, uma equipe com cães farejadores foi acionada pelo delegado Cyro Outeiro para uma ocorrência de possível ocultação de cadáver, na zona rural do município, mais precisamente à margem da Ligação 799, no distrito de Capelinha do Barreiro.





“Segundo informações primárias repassadas, houve desaparecimento de vítima do sexo feminino na data de 22 de junho de 2024, por volta das 8h, sendo que, após levantamento de dados e relatos, o corpo teria sido ocultado em área de vegetação na zona rural citada”, diz trecho de nota do 8º BBM.





A perícia da PCMG esteve no local, e, desta forma, as causas e circunstâncias do suposto feminicídio serão investigadas.





Suspeito teria transportado o corpo em caminhão





Ainda segundo a Polícia Civil de Uberaba, os investigadores encontraram imagens de câmeras de segurança que mostram a mulher chegando, pela última vez, em sua casa, no Bairro Ilha Bella, na manhã do dia 22 de junho.





As imagens também mostraram que, algumas horas depois, o marido saiu em uma bicicleta e, posteriormente, retornou em um caminhão e parou o veículo sobre a calçada. Em seguida, as imagens mostram ele jogando um saco preto na carroceria, supostamente com o corpo da vítima, sendo que, em seguida, ele sai da residência.





A PCMG de Uberaba também divulgou que investigadores foram ao local de trabalho do suspeito e, após solicitação do GPS do veículo, constataram que o caminhão seguiu no dia do crime para o distrito da Capelinha do Barreiro.