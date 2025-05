Visite o Campo de Girassóis em Uberaba por R$5

Até a próxima quarta-feira, (7/5), a Alta Genetics Brasil está promovendo uma campanha solidária: com um litro de leite ou R$ 5, visitantes podem conhecer o Campo de Girassóis, de cinco hectares, localizado na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia. A visitação acontece das 8h às 16h e é necessário fazer pré-agendamento através deste formulário.

Preenchido o cadastro, um e-mail de verificação é enviado confirmando a visita.

A atração faz parte da ExpoZebu, a maior feira mundial de pecuária zebuína (raça bovina).

Os leites arrecadados e o dinheiro serão revertidos para instituições sociais de Uberaba. Em 2024, a campanha conseguiu juntar 7.200 litros, que foram destinados a 14 instituições filantrópicas da cidade.

Por trás do Campo de Girassóis, que existe desde 2006, além da paisagem, as flores têm uma função essencial: ajudam a corrigir o solo, enriquecendo-o com potássio para o próximo cultivo de milho.

