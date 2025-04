Uberaba financia R$ 347 milhões para obra de captação de água do Rio Grande

Foi formalizado um contrato entre a Prefeitura de Uberaba (Triângulo Mineiro) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) para o investimento de R$ 500 milhões voltados ao Programa Desenvolve Uberaba. A informação foi divulgada pela prefeita Elisa Araújo nesse final de semana. O contrato entre prefeitura e CAF foi assinado pela prefeita em Brasília (DF), na última sexta-feira (25/4).

O programa traz ações como a captação de água do Rio Grande, orçada em R$ 347 milhões, implantação e reforma de parques e revitalização da Rua Artur Machado.

"Além dos R$ 500 milhões, o município dará contrapartida de R$ 100 milhões ao longo dos próximos anos. Após a assinatura, os executivos da CAF farão a primeira missão em Uberaba para início das atividades e dos investimentos, garantindo que todas as ações sejam conduzidas de forma responsável e sustentável. O investimento passa por auditoria externa, garantindo a transparência do processo", ressaltou a prefeita de Uberaba.

A expectativa do Executivo municipal é de que em julho deste ano seja solicitada a primeira parcela, no valor de até U$ 7.500 milhões para atendimento ao cronograma dos projetos que estão em andamento, como: a compra de tubos com entrega parcial, pagamento da empresa de engenharia para implantação do sistema de captação de água do Rio Grande; início da revitalização do Parque Jacarandá; consultoria e supervisão técnica e gastos de avaliação e de financiamento.

"O principal investimento será a implantação do projeto de captação de água do Rio Grande, que está em andamento com quatro licitações para contratação da empresa gerenciadora; a licitação para a compra da tubulação adutora e a licitação da obra civil para a instalação", explicou Elisa Araújo.

Com R$ 153 milhões do financiamento, estão previstos a construção do Parque do Horto Municipal, sendo que o projeto está em fase de elaboração para o início do processo; a revitalização da Rua Artur Machado e a reforma do Parque Municipal do Jacarandá. Todos essas ações também integram o Programa Desenvolve Uberaba.

"A previsão é de que os projetos sejam entregues à comunidade a partir de 2026, com conclusão de todo o programa até 2030, devido à complexidade das obras", assegurou a prefeita de Uberaba.

Questionada sobre a previsão do início das obras da captação de água do Rio Grande, Elisa disse que como o contrato para a obra foi assinado na semana passada, as minutas dos editais das licitações já foram encaminhadas ao CAF. "Agora, aguardamos a autorização para publicação", explicou.

O Projeto Rio Grande compreende uma obra de 29,5 km de adutora com a captação localizada na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, nas proximidades no Distrito Industrial (DI) III de Uberaba.

"Estamos assinando o maior programa de investimentos da história de Uberaba, com foco no futuro, sustentabilidade e qualidade de vida. A captação de água do Rio Grande é uma solução definitiva para o abastecimento da nossa cidade e um marco da responsabilidade com as próximas gerações. Esse é um passo ousado e necessário, que só foi possível graças à seriedade da nossa gestão e à parceria com a CAF, e o governo federal - garantidor do contrato. Vamos transformar Uberaba com grandes obras, novos parques, ciclovias, lazer e infraestrutura para todos", disse Elisa.

