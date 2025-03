Grupo internacional anuncia investimento de R$ 290 milhões em Minas

A empresa francesa de laticínios Lactalis Brasil anunciou investimento de R$ 291 milhões em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até 2027. O objetivo é a instalação de nova planta e ampliação da linha de produção de queijos e manteiga. É esperada a criação de 200 empregos.

O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (28/3) na Prefeitura de Uberlândia. A empresa já tem planta instalada na cidade e o novo investimento será feito para a construção de uma nova planta de queijo tipo prato, com capacidade para processamento de 1 mil toneladas ao mês. O projeto ainda prevê recursos para a ampliação da linha de manteiga, que elevará a capacidade do produto de 3,6 mil toneladas/ano para 10 mil toneladas/ano.

"Estamos no meio de uma região com grande capacidade de produção leiteira. Estarmos ao lado do produtor garante que tenhamos o produto e, assim, possamos ter uma relação direta com os produtores", explicou o CEO da Lactalis Brasil, Roosevelt Júnior.

Ainda em 2023, a empresa investiu R$ 100 milhões para construção de uma nova fábrica de queijo muçarela na planta de Uberlândia.

Com o anúncio do novo investimento, o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio (PP) apontou que o Município já soma mais de R$ 2 bilhões em investimentos da iniciativa privada em 2025 envolvendo setores diversos.

"Temos inúmeras metas traçadas para favorecer o desenvolvimento da nossa economia, entre as quais está o fomento a novos empreendimentos. A Lactalis já atua com a produção de queijo e manteiga na cidade e agora essa produção será ampliada e diversificada", afirmou o prefeito.

Estão previstas ações para capacitação de profissionais queijeiros e também de fomento da produção leiteira.

Além de Uberlândia, a Lactalis Brasil tem outras seis fábricas em Minas Gerais. No estado, o grupo é responsável pela geração de 3.650 empregos diretos e movimenta 1 bilhão de litros de leite por ano.