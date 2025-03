Cadastramento para reparação em Barão de Cocais termina nesta sexta (28)

Termina nesta sexta feira (28/3), o prazo para cadastramento no Programa de Transferência de Renda (PTR), que é parte de um Acordo Judicial para compensar e reparar integralmente os danos causados pela elevação dos níveis de emergência da barragem Sul Superior da Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, região central do estado.

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela gestão do programa, os beneficiários que ainda não se inscreveram têm até hoje para garantir o direito ao pagamento. Desde o início do cadastramento, em 6 de maio de 2024, 9.590 pessoas se inscreveram e estão aptas a receber o benefício. No entanto, 303 pessoas que constam na lista do Acordo Judicial ainda não procuraram a FGV para regularizar sua situação. De acordo com a fundação, quem perder o prazo não terá mais direito ao pagamento.

Quem tem direito ao PTR?

Podem se inscrever no programa os moradores de Barão de Cocais listados nos Anexos II, III e IV do Acordo Judicial:

Anexo II : Famílias que moravam na Zona de Autossalvamento (ZAS) dos bairros Tabuleiro, Piteiras e Socorro, além da Vila do Gongo, quando as sirenes foram acionadas em fevereiro e março de 2019.

Anexo III : Famílias que foram retiradas de outras áreas de salvamento.

Anexo IV: Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) de Barão de Cocais, conforme a lista de fevereiro de 2023.

Como se cadastrar?

Os beneficiários devem comparecer ao Posto de Atendimento Fixo da FGV, localizado na Rua Moura Monteiro, 116, bairro Vila Regina, em Barão de Cocais. O atendimento acontece até às 17h. Também é possível fazer o cadastramento pelo site ptr.fgv.br/cocais até meia-noite de hoje.

Para se inscrever, é necessário apresentar um documento de identificação pessoal e o cartão da conta bancária em nome do beneficiário.

Valor e pagamento do benefício

O programa conta com um montante de R$ 125 milhões, destinado a ser dividido entre os beneficiários conforme os critérios definidos pelo Acordo Judicial. Quem se inscrever receberá o valor integral a que tem direito no dia 20 de abril.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Central de Atendimento da FGV pelo telefone/WhatsApp 0800 888 1182 ou pelo e-mail ptrcocais@fgv.br.

