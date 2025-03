Quinto voo com deportados chega a Confins nesta sexta (28)

Um novo voo com 116 repatriados chega ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira, na tarde desta sexta-feira (28/3).

Inicialmente, os deportados chegaram ao Aeroporto Internacional de Fortaleza ainda na manhã de hoje, por volta das 8h. De lá, os brasileiros seguem em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, com previsão de chegada às 15h. Este é o quinto voo de repatriação de brasileiros deportados dos Estados Unidos.

Em BH, serão disponibilizados canais para que os repatriados possam entrar em contato com familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho, como regularização vacinal e matrícula na rede de ensino.

Histórico dos voos de deportação

A série de voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos começou em 24 de janeiro. Na ocasião, um avião com 158 passageiros deveria pousar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), mas precisou ser desviado para Manaus (AM) por problemas técnicos. O desembarque de alguns deportados algemados gerou desconforto no governo brasileiro.

No dia 7 de fevereiro, o segundo voo chegou ao país, trazendo 111 brasileiros. Dessa vez, o destino foi o Aeroporto de Fortaleza (CE), uma estratégia para evitar que os deportados sobrevoassem o Brasil algemados. Em solo cearense, um avião da FAB transportou para Minas Gerais os passageiros que seguiram viagem.

O terceiro voo aterrissou em Fortaleza no dia 21 de fevereiro com 101 repatriados, incluindo nove crianças e dois idosos. Entre os deportados, dois tinham mandados de prisão em aberto.

Em 15 de março, o quarto voo trouxe 127 brasileiros, sendo 10 menores de idade. Dois passageiros estavam com pendências na Justiça brasileira, um por assalto e outro por porte ilegal de arma de fogo.

Estrutura no Aeroporto de Confins





Uma estrutura foi montada em uma ação conjunta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério da Saúde (MS), Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Polícia Federal e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Aeroporto de Confins para receber os repatriados brasileiros.

Em Confins, de acordo com a pasta de Direitos Humanos e Cidadania, a concessionária BH Airport disponibilizou a Sala de Autoridades para a recepção, garantindo conforto e estrutura adequada.