Venezuela recebe avião com 178 deportados dos Estados Unidos

Um avião procedente de Honduras com 178 migrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos, incluindo mulheres, pousou na madrugada desta sexta-feira (28) na Venezuela, como parte do restabelecimento dos voos de deportações acordados com Washington após um mês de suspensão.

O grupo é o segundo a retornar à Venezuela após a retomada dos voos no fim de semana passado.

Venezuela e Estados Unidos, que romperam relações em 2019, trocavam acusações sobre um boicote ao acordo de deportação alcançado em janeiro e que levou à coordenação de três voos com 366 deportados em fevereiro.

"Este voo traz 178 dos compatriotas que foram (...) estigmatizados nos Estados Unidos", disse o ministro do Interior, Diosdado Cabello, à imprensa do aeroporto internacional de Maiquetía, que serve Caracas.

O grupo tem 13 mulheres, acrescentou.

A retomada dos voos também ocorreu depois que o governo dos Estados Unidos acusou 238 venezuelanos de pertencerem à temida gangue 'Tren de Aragua' e enviou o grupo para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), uma penitenciária de segurança máxima em El Salvador, invocando uma lei de 1798.

"Nós continuamos exigindo a liberdade dos compatriotas que estão lá em El Salvador, que estão sequestrados em El Salvador", insistiu o ministro.

O secretário de Estado americanos, Marco Rubio, defendeu na quinta-feira a deportação em massa para El Salvador.

"Temos razões para acreditar que na verdade estavam sendo empurrados para os Estados Unidos em grandes quantidades pelo regime da Venezuela", disse Rubio à imprensa.

O primeiro grupo de venezuelanos deportados dos Estados Unidos chegou ao país em 11 de fevereiro, com 190 homens, procedente de El Paso, Texas, e nove dias depois chegaram 176, que partiram de Honduras depois que deixaram a base militar de Guantánamo.

Mas Washington questionou o ritmo de deportações. Como represália, revogou a licença que permitia a operação da empresa de petróleo Chevron na Venezuela.

Caracas denunciou que o Departamento americano estava "bloqueando" os voos.

Outros dois voos com 553 migrantes procedentes do México chegaram no último mês à Venezuela, a princípio com venezuelanos que não conseguiram entrar nos Estados Unidos.

Segundo a ONU, quase oito milhões de venezuelanos deixaram seu país em uma fuga da crise econômica que começou a ser revertida em 2021. O governo assegura que mais de 1,2 milhão retornaram.

