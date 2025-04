Descubra eventos gastronômicos para aproveitar o feriado do melhor jeito

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Nada mais justo que celebrar o Dia do Trabalhador – e, para quem puder, a emenda do feriado – em grande forma, descansando e, claro, aproveitando o que há de melhor nos festivais gastronômicos por todo o estado.

O que não faltam são opções, que variam do tradicional ao moderno. Do clássico torresmo mineiro à porchetta italiana, os frequentadores podem escolher entre uma vasta gama de produtos gastronômicos, o que mais lhes apetecer.

Em todos os casos, a comida protagoniza os eventos e é acompanhada de diversas opções para beber e atrações musicais democráticas. Separamos festivais que acontecem nesta semana (a partir de quarta, dia 30 de abril) em diferentes regiões de Minas Gerais perfeitos para os que desejam se alimentar bem e aprender sobre gastronomia com chefs e personalidades da área.

Figa (Belo Horizonte)

A 5ª edição do Festival de Gastronomia e Arte (Figa) vai acontecer mais uma vez no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, de quinta (1°/5) a sábado (3).

Carlos Bertolazzi, aclamado chef e apresentador de TV estará nesta edição do FIGA FIGA/ Divulgação

Além de uma programação musical e uma seleção de vinhos e drinques, os frequentadores do evento poderão degustar criações de cinco chefs convidados. Dois paulistas foram convocados para compor esse time.

Carlos Bertolazzi traz para o evento pratos com propostas completamente diferentes umas das outras, a exemplo da coxinha de pato, feita com massa de batata e ragu de pato cozido ao vinho tinto. Partindo para uma pegada mais oriental, que vem conquistando o coração dos belo-horizontinos, Bertolazzi vai preparar o clássico japonês Katsu Sando, sanduíche recheado com lombo de porco empanado.

Cadu Evangelisti é outro paulista que chega no Figa com pratos surpreendentes. O Taco de Rabo, por exemplo, é uma tortilha recheada com rabada empanada, creme de milho e queijo canastra. Destacando ainda os ingredientes mineiros, o chef criou o Espeto de Língua na brasa servido com molho anticuchera, apimentado e típico peruano, e batatonese.

Nhoque de mandioca com ragu de ossobuco e pizza marguerita são opções desenvolvidas pelo chef italiano Rafaelle Autorino pensando, justamente, em seu país natal. O europeu, entretanto, também se destaca pelo prato Não é Bobó. Uma mistura de salada de camarão e mandioca prensada com leite de coco compõe a criação de Autorino.

Surfando na onda da gastronomia asiática, como já faz em seus preparos normalmente, o chef Daniel Tassi criou a Costelinha Gochujang, prato em que a carne de porco é cozida lentamente e depois glaceada com mel fermentado, e o Frango Frito com maionese de missô, pasta de soja fermentada típica da gastronomia japonesa e molho agridoce.

E claro que não pode faltar espaço para a sobremesa. O Sorvete de Chocolate com Bolo de Cenoura e o Sorvete de Requeijão Moreno com Goiabada Cremosa são algumas das criações de Pedro Rodrigues, especialista em sobremesas que integra a equipe de gastronomia do Figa. Quem quiser garantir o ingresso (a partir de R$ 60), basta acessar o site da Ingresse.

Serviço

Festival Figa



De quinta (1º/5) a sábado (3), das 12h às 22h

Rua Prof. Djalma Guimarães, 157, Mangabeiras, Belo Horizonte (Parque do Palácio)

Ingressos pelo Ingresse



Caminhos de Fogo (Tiradentes)

O festival Caminhos de Fogo é perfeito para apaixonados por churrasco Caminhos de Fogo/ Divulgação

A cidade histórica de Tiradentes, no Campo das Vertentes, também vai receber chefs renomados em evento gastronômico para amantes do churrasco. O festival Caminhos de Fogo será realizado no próximo sábado (3/5) no Santíssimo Resort, na cidade de Tiradentes, no interior de Minas Gerais.

Dentre os nomes de destaque estão Edvaldo Caribé, que vai preparar uma ventrecha de pirarucu (parte nobre retirada da barriga do peixe) em moquém indígena (uma espécie de grelha artesanal). Jimmy Ogro é outro nome que fará parte do elenco gastronômico do evento, trazendo uma porchetta italiana.

Para quem preferir um hambúrguer de muita qualidade, o chef Fih Fernandes, à frente de uma hamburgueria paulista reconhecida internacionalmente, também é presença garantida. Um clássico de Tiradentes não poderia ficar de fora do cardápio. O arroz caldoso com galinha d'angola na brasa, prato icônico do restaurante Tragaluz também poderá ser degustado.

Nas mais de 25 estações gastronômicas, outros chefs e personalidades do universo da gastronomia como Cristóvão Laruça, Chico Mancuso, Júlia Carvalho, Lucas Corazza, Paula Labaki, Beethoven Picuí, Priscila de Deus e Marcos Livi. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla (R$ 540 + taxas). O evento é open bar e open food.

Serviço

Caminhos de Fogo



Sábado (3/5), das 14h às 22h

Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes (Santíssimo Resort)

Ingressos pelo Sympla

Seu Mercado (Juiz de Fora)

Com muito investimento na infraestrutura, o Seu Mercado deve encantar o público frequentador Seu Mercado/ Divulgação

De quarta (30/4) a domingo (4/5) vai acontecer a maior edição do festival ‘Seu Mercado’, no Terrazzo, na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Durante esses cinco dias de evento, os visitantes poderão acompanhar demonstrações ao vivo de chefs. Léo Paixão e Flávio Trombino, por exemplo, dois grandes nomes da gastronomia de Belo Horizonte, vão estar lá para cozinhar e ensinar técnicas para o público.

Além das ilustres presenças, restaurantes reconhecidos de Juiz de Fora foram convidados. A participação do Sushi2you, Bigodeira, Rellicário, All Bent's, Mubarak, Milos, Davos Pizza Artesanal, Seu Espeto e Vira Bar já foi confirmada. Outros dois estabelecimentos, um de Ibitipoca e outro de Tiradentes, respectivamente, também servirão delícias no evento: o Cabra da Peste e o Angatu.

Vinhos e drinques também serão comercializados no festival, pensando justamente em harmonizar com o que é oferecido por cada restaurante participante, e uma extensa programação musical foi pensada para complementar tudo isso. Para comprar ingressos para o evento, basta acessar o site da Uniticket. Quem já estiver em Juiz de Fora e preferir, pode comprar presencialmente no Zine Cultural, na loja da Rellicário, Óticas Araújo ou na loja própria da Vivo.

Serviço

Seu Mercado

Quarta (30/4) e sexta (2/5), das 18h à 00h

Quinta (1º/4) e sábado (3/5), das 12h à 00h

Domingo (4/5), das 12h às 21h

Avenida Deusdedith Salgado, 5050, Salvaterra, Juiz de Fora (Terrazzo)

Ingressos pela Uniticket

Festival Gastronômico e Cultural de Ouro Preto

A linda cidade de Ouro Preto receberá a terceira edição do festival Festival gastronômico e Cultural de Ouro Preto/ Divulgação

Para quem quiser e puder emendar o feriado na histórica cidade de Ouro Preto, o Festival Gastronômico e cultural, que vai acontecer de quinta (1º/5) a domingo (4/5), pode ser uma ótima opção de passeio. Em 2025, o evento vai homenagear sabores brasileiros de norte a sul.

Com pratos como frango com quiabo, costela desfiada a moda gaúcha, croquete de costelinha com canjiquinha, torresmo de rolo, pirarucu e até mesmo espeto de jacaré, o festival promete uma grande variedade de produtos, tanto comidas quanto bebidas, e, com eles, uma viagem pelo país.



Quem quiser curtir o evento, que é gratuito, pode retirar os ingressos pelo site Oticket.

Serviço

Festival Gastronômico e Cultural de Ouro Preto

De quinta (1º/5) a domingo (4/5), das 11h às 23h

Rua do Pilar, 328, Ouro Preto (Estacionamento do Centro de Convenções)

Entrada franca, retirada de ingressos pelo Oticket

Festival Butequeiros (Belo Horizonte)

O clássico feijão tropeiro é uma pedida certa para o evento Festival Butequeiro/ Divulgação

Belo Horizonte é também carinhosamente conhecida como a capital dos botecos, justamente pela força boêmia e gastronômica da cidade. Pensando nisso, o Festival Butequeiros vai realizar sua segunda edição reunindo clássicos da culinária de Minas em um só lugar no próximo sábado (3/5).

O evento será sediado na Praça José Mendes Jr., na Região Centro-Sul de BH e contará com 30 estações gastronômicas. Torresmo, mandioca, bolinhos diversos, linguiça, moela e pernil são alguns dos pratos que poderão ser degustados por lá. Outras opções como hambúrguer, pastéis e espetinhos também serão disponibilizadas.

Para acompanhar esses petiscos, o evento terá chopes da Krug Bier. Os que desejarem comparecer podem retirar os ingressos pelo Sympla (com lote gratuito sujeito à disponibilidade).

Serviço

Festival Butequeiros

Sábado (3/5), das 12h às 22h

Praça José Mendes Jr.

Entrada franca, retirada de ingressos pelo Sympla



Festival da Goiaba (Rio Acima)

A 14ª edição do Festival da goiaba será realizada no Espaço Samsa, em Rio Acima, município localizado a 39 km de distância da capital Belo Horizonte. Todo o evento gira em torno de uma fruta: a goiaba.

Seja em produtos tradicionais como a goiabada ou inovando em outros, como acontece com o ketchup,a goiaba é uma fruta muito utilizada – e amada – no país. A expectativa de público para o evento, inclusive, comprova isso. A Prefeitura de Rio Acima estima que cerca de 40 mil pessoas frequentem o festival ao longo dos quatro dias de evento.

Quem quiser curtir as barracas de goiaba, licores, geleias, bolos, doces dentre outros produtos com o sabor da fruta, já pode se programar: da próxima quinta (1º/5) até o domingo (4/5) o evento acontece com entrada gratuita.

Serviço

Festival da Goiaba

De quinta (1º/5) a domingo (4/5)

Avenida Israel Pinheiro da Silva, 706, Centro, Rio Acima (Espaço Samsa)

Entrada franca

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice