9 restaurantes mineiros estão entre os 100 melhores do Brasil

Nove restaurantes mineiros estão entre os 100 melhores do Brasil. O ranking, publicado anualmente pela revista Exame Casual, tem como objetivo apresentar um panorama da gastronomia do país através de endereços que se destacaram nos últimos 12 meses. O que mais chama a atenção nesta quarta edição é que, pela primeira vez, ficou em primeiro lugar um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo.

Para chegar à lista, a revista contou com a participação de 65 jurados, entre críticos, jornalistas e influenciadores de gastronomia de todo o Brasil. Cada um teve a missão de indicar os 10 melhores restaurantes em que esteve nos últimos 12 meses, sem ordem de importância.



Dessa forma, o ranking conseguiu abranger as cinco regiões brasileiras, representadas por 16 estados e 23 cidades, tanto capitais quanto municípios do interior. Dos 100 nomes que entraram na lista, 29 não estavam na edição passada, ou seja, apareceram pela primeira vez ou retornaram.



Feito inédito



O restaurante Origem, de Salvador, alcançou um feito inédito: foi o mais votado e garantiu o mais alto lugar do pódio - no ano passado, ficou em segundo lugar. Idealizado por Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, fez história por servir o primeiro menu degustação da cidade. Atualmente, com o menu "Nossas Heranças", os chefs resgatam receitas da cozinha baiana e homenageiam povos originários.



A capital baiana, aliás, marcou uma presença significativa no ranking. Outras sete casas aparecem na lista, incluindo o Ori, também de Fabrício e Lisiane, que tem uma proposta mais descontraída.



Em segundo lugar, está o Lasai, no Rio de Janeiro, do chef Rafa Costa e Silva, que foi o primeiro colocado no ano passado. Fecha o pódio o Manu, de Manu Buffara, em Curitiba. A capital paranaense também conseguiu um bom resultado, levando para o ranking outros seis estabelecimentos.



Orgulho mineiro



Belo Horizonte entrou para a lista de 2025 com oito endereços, entre novos e veteranos - um a menos que na última edição. Analisando o resultado, o que mais se destaca é a presença de dois restaurantes que abriram em menos de um ano: o Trintaeum, em 57º lugar, e o Gata Gorda, logo na sequência, em 58º.



Com apenas quatro meses de operação, o Trintaeum celebra a conquista que o posiciona como uma das grandes revelações da cena gastronômica belo-horizontina. Sob o comando da chef Ana Gabi Costa, faz releituras contemporâneas de clássicos mineiros, valorizando insumos locais e pequenos produtores, tanto na cozinha quanto no bar. A experiência da Degustação Guiada de Queijos Mineiros é um dos seus diferenciais.



A chef Bruna Martins também tem muitos motivos para comemorar. Seu mais novo restaurante, o Gata Gorda, entrou para a lista cinco meses depois da inauguração. A bodega moderna une Brasil e Espanha em uma seleção criativa de tapas, como o “Pato Donut’s”, croquete de pato com maionese de páprica e casca de laranja cristalizada.

Brioche com atum fresco, maionese Kewpie, ovo de codorna e confit de ikura é um dos tapas servidos no restaurante Gata Gorda Victor Schwaner/Divulgação



Mas não é só isso. A mais antiga casa de Bruna - o Birosca -, em atividade há 11 anos, subiu quatro posições em relação ao ano passado e chegou ao 42º lugar.



O melhor colocado



O restaurante mais bem colocado entre os mineiros foi o Glouton, de Leo Paixão, que abocanhou o 18º lugar - caiu duas posições em relação a 2024. O chef também é dono do Ninita, que aparece na 88ª posição.

Pacato (38º), Cozinha Tupis (60º) e Xapuri (67º) são os outros nomes que se repetem na lista de 2025.

Tiradentes



O único restaurante mineiro que não está em Belo Horizonte é o Tragaluz, de Tiradentes, no Campo das Vertentes, que atualmente está sob o comando do chef Felipe Rameh. Passou da 34ª para a 98ª posição nesta edição.



Descentralização



Santarém (PA), Recife (PE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Garibaldi - RS, Fernando de Noronha - PE) Santos - SP), Florianópolis (SC), Cuiabá (MT), Bonito - MS) Maceió (AL), Cajueiro da Praia - PI), Brasília (DF), Búzios - RJ) e Petrópolis - RJ) são outras cidades que aparecem na lista e Belo Horizonte reforça esse movimento de descentralização da gastronomia brasileira, com oito participações.

Apesar disso, São Paulo e Rio de Janeiro continuam a ser mais numerosas no ranking. A capital paulista soma 37 participações, enquanto a Cidade Maravilhosa chegou a 13.



Veja a lista completa

1 -Origem (Salvador)

2 -Lasai (Rio de Janeiro)

3 -Manu (Curitiba)

4 -Tuju (São Paulo)

5 -Maní (São Paulo)

6 -Oteque (Rio de Janeiro)

7 -Evvai (São Paulo)

8 -Metzi (São Paulo)

9 -Manga(Salvador)

10 - Fame (São Paulo)

11 -Nelita (São Paulo)

12 -Casa 201 (Rio de Janeiro)

13 -A Casa do Porco (São Paulo)

13 -Notiê (São Paulo)

13 -Oseille (Rio de Janeiro)

16 -Cepa (São Paulo)

16 -Kotori (São Paulo)

18 - Asu (Curitiba)

18 -Glouton (Belo Horizonte)

18 -Ichigo Ichie (Curitiba)

21 -D.O.M. (São Paulo)

21 -Ocyá(Rio de Janeiro)23 -Mocotó (São Paulo)

24 -K.sa (Curitiba)25 -Oro (Rio de Janeiro)

26 - Casa do Saulo (Santarém - PA)

27 -Dona Mariquita (Salvador)

28 -Igor (Curitiba)

29 -Taberna Japonesa Quina do Futuro (Recife)

30 -Íz (Goiânia)

31 -Aiô (São Paulo)

32 -Cais (São Paulo)

32 - Cala del Tanit (São Paulo)

32 -Charco (São Paulo)

32 -Kazuo (São Paulo)

32 -Kuro (São Paulo)

32 -Murakami (São Paulo)

38 -Pacato (Belo Horizonte)

39 -Ping Yang (São Paulo)

40 -Arturito (São Paulo)

41 -Banzeiro (Manaus)

42 -Birosca (Belo Horizonte)

43 -Capincho (Porto Alegre)

44 -Valle Rústico (Garibaldi - RS)

45 -Cipriani (Rio de Janeiro)

46 -Jean Georges (São Paulo)

47 -Clandestina (São Paulo)

47 -Fasano (São Paulo)

49 -Remanso do Peixe (Belém)

50 -Sud, o Pássaro Verde (Rio de Janeiro)

51 -Arvo (Recife)

51 -Benedita Cozinha Afetiva (Fernando de Noronha - PE)

53 -Aizomê (São Paulo)

53 - A Baianeira (São Paulo)

55 - Ori (Salvador)

56 - Duq (Curitiba)

57 - Trintaeum (Belo Horizonte)

58 -Gata Gorda (Belo Horizonte)

59 -Gero (São Paulo)

60 -Cozinha Tupis (Belo Horizonte)

61 - Boia (Salvador)

62 - Chez Claude (Rio de Janeiro)

62 - Picchi (São Paulo)

64 -Shihoma(São Paulo)

65 -Bar da Dona Onça (São Paulo)

66 -Casa do Saulo Onze Janelas (Belém)

67 - Xapuri (Belo Horizonte)

68 -Ryo Gastronomia (São Paulo)

69 -Tanit (São Paulo)

70 - Komah (São Paulo)

71 -Amado (Salvador)

72 -San Omakase (Rio de Janeiro)

73 -Madê (Santos - SP)

74 -Koral (Rio de Janeiro)

75 -Tordesilhas (São Paulo)

76 -Toto Restaurante (Rio de Janeiro)

77 - Modern Mamma Osteria (São Paulo)

78 - Ostradamus (Florianópolis)

79 - Dalva e Dito (São Paulo)

80 - Casa de Tereza (Salvador)

81 -Cora (São Paulo)

81 -Cozinha 212 (São Paulo)

83 - Feér(Curitiba)

84 -Mahalo Cozinha Criativa (Cuiabá)

85 - Dois de Fevereiro (Rio de Janeiro)

86 - Casa do João (Bonito - MS)

87 - Caxiri (Manaus)

88 - Ninita (Belo Horizonte)

89 - Divina Gula (Maceió)

90 - Osteria Della Colombina (Garibaldi - RS)

91 - La Cozinha — Barra Grande (Cajueiro da Praia - PI)

92 -Makoto (São Paulo)

93 -Picuí (Maceió)

94 -Preta Restaurante (Salvador)

95 -Reteteu (Recife)

96 -Marie Cuisine (Brasília)

97 -Rocka (Búzios - RJ)

98 - Tragaluz (Tiradentes - MG)

99 - Xavier (Porto Alegre)

100 - Angá - (Petrópolis - RJ)