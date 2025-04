Conheça a pizzaria do interior de Minas entre as 50 melhores do continente

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Acredite se quiser: uma pizzaria do interior de Minas Gerais figura entre as 50 melhores do continente latino-americano, segundo um ranking internacional. Em meio aos mais de 250 mil habitantes de Governador Valadares, localizada no Vale do Rio Doce e situada a cerca de 320 km de Belo Horizonte, estão Thomas Arthuso e Marina Araújo. O casal comanda o Quintal 333, estabelecimento que, apesar de jovem, já conquistou o público geral e o especializado.

No ano passado, o restaurante ficou na 30ª colocação do ranking do 50 Top Pizza, já ganhando muito reconhecimento. Na edição de 2025, o Quintal 333 se destacou ainda mais e foi eleita a 26ª melhor pizzaria da América Latina.

História recente

Thomas e Marina, sócios da pizzaria, são farmacêuticos de formação e tinham uma empresa na área. Ao mesmo tempo, eles começaram a trabalhar com massas e carnes por encomenda, em casa mesmo. Para amigos e familiares, Thomas cozinhava por pura diversão, mas era sempre muito elogiado.

O apreço pela pizza surgiu de forma bem natural, quando ele começou a testar receitas na sua própria cozinha e pessoas próximas que experimentavam a receita diziam que ele deveria vender. “A pizza me encontrou e foi me trazendo para o lado dela”, conta o chef.

O casal recebeu o reconhecimento pelo segundo ano consecutivo Thomas Arthuso/Arquivo pessoal

Em 2020, em plena pandemia, o casal optou por mudar o rumo de suas vidas, deixando a empresa farmacêutica e focando nas pizzas. Naquele período, o isolamento social sequer permitia o desenvolvimento de um salão. Por isso, eles trabalhavam apenas por delivery ou encomenda e continuavam na cozinha de casa. “A gente começou literalmente no quintal de casa”, comenta Thomas.

E assim ficaram, sem um espaço físico, até novembro de 2024. Desde então, eles contam com um salão para atender clientes valadarenses e turistas que buscam uma das melhores pizzas do nosso continente.

As estrelas do show: as pizzas

No Quintal 333, Thomas busca atender todos os gostos, mas também sempre testar sua criatividade, afinal, foi ela quem o levou a este mundo. “A gente mantém os clássicos, mas temos a pitada de Quintal 333, e eu me permito brincar", diz. Um exemplo de criação que se inspira em uma receita tradicional italiana de massa é a Amatriciana (R$ 85).

Ele destaca também que, em praticamente todos os meses, eles desenvolvem um novo sabor de pizza, que fica no cardápio durante um mês. Apesar disso, ainda é difícil disputar com a popularidade de alguns clássicos. A pizza de presunto parma (R$ 92), por exemplo, é a mais pedida da casa.

Na pizzaria, Thomas trabalha com ingredientes frescos e de qualidade, e, quando possível, preza por produtos de pequenos produtores. Ele acredita que esse atributo possa ser um dos responsáveis, inclusive, pelo seu reconhecimento. O cardápio fixo da casa conta com pizzas de seis fatias para todos os gostos, com as mais diversas coberturas.

O 50 Top Pizza

Criado em 2017, na Itália, o guia ranqueia as melhores pizzas em cada canto do mundo. A cada ano, inspetores anônimos são responsáveis por votar e escolher as 50 melhores pizzarias de cada continente. Além do Quintal 333, 23 pizzarias do ranking da América Latina de 2025 são brasileiras.

Serviço

Avenida Rio Doce, 3267, Ilha dos Araújos, Governador Valadares

(33) 99191-9770