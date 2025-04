Protagonismo mineiro no universo do café é lema de festival em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A população mineira, que é fã de um cafezinho, muitas vezes se esquece ou sequer repara na dimensão e grandiosidade da produção de café do estado. Minas Gerais é o maior produtor do grão no país e um dos maiores do mundo. O café faz parte da história do estado.

Pensando nisso, o jornalista, sommelier de cerveja e apaixonado por café, Mário Alaska, desenvolveu o festival Tomei Gosto Por Café, que será realizado no próximo fim de semana (12 e 13 de abril), no Mercado de Origem. “Temos que ter noção que nosso café é protagonista e é um produto fantástico”, destaca.

A organização do evento aproveitou a data popularmente conhecida como Dia do Café (14 de abril) para atrair ainda mais gente para o que promete ser uma verdadeira celebração do café mineiro.

O evento com entrada gratuita vai reunir cafeterias, clubes de assinatura, produtores e expositores, que pretendem expor um torrador de café para que o público possa ver de perto o processo por trás da produção dos grãos consumidos diariamente. Outra atração serão máquinas de fazer café em casa para que os visitantes sejam apresentados aos diferentes modelos da bebida e suas características.

“O festival é para quem é curioso ou amante do café”, comenta Alaska. No dia do evento, o Mercado de Origem também funcionará normalmente, com lojas e restaurantes entrando também na temática do café, o que abre ainda mais espaço para frequentadores com os mais variados gostos e preferências.

Nova paixão

Antes de mergulhar no universo dos cafés, Mário Alaska se aventurou em outros mundos. Jornalista de formação, ele trabalhou por anos como humorista (seguindo a aptidão para isso que desenvolveu ainda quando criança) e com os esportes, chegando a produzir um programa do gênero em uma emissora de rádio belo-horizontina.

Na mesma empresa, após se aproximar das cervejas e de todo o cenário que as circunda, Mário trabalhou em um programa destinado ao público cervejeiro, que o fez adentrar no universo gastronômico. O café só entrou com força na vida do jornalista quando, em um evento em uma fábrica de cerveja, sentiu o cheiro de um café que estava sendo preparado que era diferente do que estava acostumado a sentir.

Mário Alaska é jornalista, sommelier de cerveja e apaixonado por café Rafael Lipovetsky/Divulgação

Embora não consumisse a bebida há um tempo por achar que não fazia bem para seu corpo, quando experimentou aquele cheiroso café, sentiu o desejo de voltar a consumi-lo.

O interesse só aumentou depois de uma viagem ao Vietnã, quando viu muitas lojas e cafeterias e, mais do que isso, a valorização delas. Em todos os cantos, o jornalista se deparava com turistas que levavam os grãos em sacolas lotadas e turmas de jovens que se reuniam em cafeterias para botar o papo em dia.

Quando retornou a Belo Horizonte, Alaska desenvolveu um guia de cafeterias na cidade e começou a pensar na possibilidade de realizar um evento destinado ao grão, afinal, os que já existiam na cidade eram muito específicos e atendiam um grupo mais restrito de pessoas com conhecimento prévio na área.

A paixão por cerveja não foi apagada com o gosto pelo café. Pelo contrário, Mário criou o Tomei Gosto, associando essas duas paixões a todas suas experiências profissionais e pessoais. “Essa marca vem não só de geração de conteúdo, mas também criação de experiência”, explica o jornalista, que desenvolve inclusive diversos tours com o projeto para amantes das bebidas.

O café de qualidade deve ser de todos

Além de ser um espaço para pequenos produtores e pessoas que vivem do café apresentarem seu trabalho para a cidade, o evento é um convite para qualquer pessoa conhecer um pouco mais da saga e dos protagonistas que estão por trás do tão amado cafezinho que chega nas casas e cafeterias brasileiras.

“O café é uma diversão infinita, todo ano muda safra, muda tudo”, comenta Mário. Por isso, inclusive, ele pretende realizar mais de uma edição por ano do festival.

Serviço

Tomei Gosto por Café