Krug ensina como harmonizar cervejas com as delícias de fim de ano

O fim de ano é marcado por ser uma época em que se misturam boas comidas e bebidas. Nesse contexto, por que não harmonizar cervejas com as delícias de Natal?





Pensando nas festas e no cardápio especial dessa data, a cervejaria Krug Bier sugere harmonizações elaboradas pela sommelière de cervejas Fabiana Bontempo. "Não é só com vinho e espumante que se faz uma ceia deliciosa. A cerveja artesanal vem para harmonizar perfeitamente com os pratos natalinos, conquistando o paladar daqueles que não abrem mão de uma boa cervejinha", diz.

Rabanada

A tradicional rabanada pode ser harmonizada com cervejas Ale Dry Stouts, que possuem notas de chocolate e café, realçando os sabores adocicados desse doce típico.

A Cacau Stout possui notas de chocolate e café Victor Schwaner/Divulgação

Panetone

As cervejas Barley Wines, complexas e doces, complementam o panetone, especialmente os recheados. Para o panetone de chocolate, as mais intensas, como as Russian Imperial Stouts, casam perfeitamente com a doçura da sobremesa.

Arroz com passas

Um prato que divide opiniões, mas que pode ser surpreendente com duas sugestões. As cervejas leves e maltadas, como a Golden Ale, complementam a doçura suave do prato, enquanto as Dry Stouts, que possuem um sabor seco, equilibram o dulçor das passas e evidenciam os temperos do arroz.

A German Pils possui um amargor refrescante Victor Schwaner/Divulgação

Bacalhau

O bacalhau combina muito bem com as cervejas frutadas e condimentadas, como as Weissbiers, que harmonizam com o seu sabor salgado e sua textura do bacalhau. Mas também harmoniza com as Pilsens amargas, que limpam o paladar da gordura do azeite e equilibram o sal do prato.

Peru

O tradicional peru de Natal pode ser harmonizado com cervejas de notas maltadas, por exemplo as Amber Lager, que combinam com a pele dourada do peru e o recheio. As que possuem um equilíbrio entre malte e lúpulo, como as Golden Ales, complementam sabores variados, como molhos à base de ervas, também são uma boa pedida.

Serviço

Todas as sugestões de harmonizações estão disponíveis no Instagram e no site da Krug Bier

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino