Doces que encantam o paladar e o olhar marcam a Páscoa

Chocolates e biscoitos em forma de coelhinho, bolos decorados com ovinhos e cenouras e ovos de chocolate com os mais variados recheios e sabores são algumas das delícias que chegam com a Páscoa. Data mais importante do ano para os cristãos por celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa já se consagrou como um momento de reunir famílias, inclusive com crenças diferentes. Os doces, além do clássico bacalhau, são elementos essenciais nas mesas e almoços que comemoram a data.



Por isso as confeiteiras se preparam com antecedência e aguardam esse, que é um dos melhores períodos de vendas, com muita animação. A cada ano, novas referências são adicionadas em cardápios, mas existem clássicos que jamais ficam de fora da Páscoa.

Chocolate com qualidade

É inegável que o doce mais característico e consumido nessa época é o chocolate. Esse precioso ingrediente, além de compor muitos preparos e dar sabor a outros, é moldado nas mais variadas formas, que vão desde coelhos e ovos a cenouras e flores.

A qualidade do chocolate, entretanto, deve ser priorizada da mesma forma que a beleza do produto. Na Ambar Chocolate, todo o processo produtivo por trás das criações é acompanhado de perto pelas chefs chocolatiers. O nome da fábrica é a junção das palavras “amêndoa” e “barra”, representando tanto a produção quanto o produto, é uma valorização dos produtores de cacau e do cuidado com o meio ambiente.

Ovo Shine, com casca pintada é um sucesso na Ambar Chocolate Fernanda Abdo/ Divulgação

“Conhecemos nossos fornecedores, vamos até eles, e garantimos o processo que eles executam na fazenda até chegar em nós", conta Helena Avelar, fundadora da Ambar. Esse procedimento também contribui com a singularidade de cada produto, que depende do lote e da torra do cacau. “Não é um chocolate padronizado, é um chocolate que tem padronagem na qualidade, e vamos sempre trabalhar um sensorial diferente”.



A estética também é muito valorizada na loja e, na Páscoa, não poderia ser diferente. Os produtos mesclam a qualidade com a sofisticação das finalizações. “Trabalhamos muito a estética, a embalagem, porque entendemos que a beleza nos faz parar para contemplar e a partir daí começamos a sentir, a perceber e a explorar nossos sentidos”, explica Helena.

O produto que é sucesso na loja foi transformado em ovo para o período da Páscoa e nasceu o ovo Caramelado (R$138). A casa de chocolate ao leite é recheada com pasta cremosa do caramelado de castanha de caju e depois são adicionados ao interior do produto caramelados crocantes da mesma castanha.



A tendência do pistache não ficou de fora do cardápio de Páscoa da Ambar. O ovo Shine (R$389) possui casca de chocolate branco recheada com caramelo puxa, pedaços de pistache e duja de pistache. O que torna esse produto único é a pintura feita à mão na casca, que faz referência aos itens de maior sucesso da loja: chocolate que remete a uma pedra Ágata. “Gostamos sempre de trazer uma opção pintada, porque somos muito conhecidas pelos bombons pintados”, diz Avelar.

Confeitaria é arte

A arte de fazer doces entrou na vida de Inês Chaves após se aposentar como bailarina. Quando criança via sempre sua mãe na cozinha, e isso fez com que ela, anos depois, voltasse a esse ambiente, dessa vez à frente dos preparos. “Eu ficava sentava na cadeirinha, fascinada, vendo minha mãe fazer bolo. Ela foi minha grande inspiração”, conta a cake designer.

Ovos Floresta Encantada, de Inês Chaves Inês Chaves/ Divulgação



Na busca por se aperfeiçoar cada vez mais, Inês fez vários cursos, inclusive módulos da Le Cordon Bleu, de Paris. Também passou do seu ateliê de doces para ateliês de pintura para acrescentar técnicas e novas possibilidades aos produtos que lançava. “A arte da culinária não tem idade, nem a pintura que eu aprendi para pintar bolos”.

Hoje, além dos bolos, os ovos de porcelana (a partir de R$250) vendidos durante a Páscoa são pintados à mão pela doublê de confeiteira e artista plástica. Os recheios são diversos e podem ser escolhidos pelo cliente. A personalização dos produtos é muito explorada em outros itens do cardápio. Os próprios ovos de orquídeas (a partir de R$220), decorados com flores modeladas de açúcar, podem ser recheados de acordo com a preferência de cada cliente.



Inspirada pela tradicional árvore de Páscoa alemã, a Osterbaum, Inês Chaves desenvolveu uma árvore de galhos com 12 ovinhos de chocolate pendurados (a partir de R$380). Os ovos decorativos são substituídos por chocolates do mesmo formato na releitura belo-horizontina.

Mais um docinho, s’il vous plaît!

A Espetacular Doceria traz para BH referências e técnicas da patisserie francesa, misturadas ao talento de Elisa Dayrell. A confeiteira que começou a carreira vendendo brigadeiro no cursinho protagoniza hoje uma história de muito sucesso.



Na terra da patisserie, em Paris, Elisa também se destacou durante seu curso na Le Cordon Bleu. Lá, foi agraciada com um estágio após ser classificada como uma das melhores da turma, o que agregou ainda mais experiência e bagagem à confeiteira.

Ovo Pour Elisa, com toque da chef Elisa Dayrell Guilherme Barros/ Divulgação



Nos preparativos para a Páscoa, Dayrell se inspira na França, mas ressalta que pesquisa tendências em outros locais que têm um trabalho de referência com o chocolate como Bélgica e Suíça. Depois disso, cria a coleção para o ano. O tema escolhido para 2025, foi “Jardin Enchanté”, que significa jardim encantado em francês, inspirada no espaço da confeitaria.



A aposta na pintura e no trabalho manual também foi feita no cardápio da Espetacular Doceria. “Para mim o destaque deste ano é o Ovo Luxury, que é pintado à mão e tem edição limitada, apenas um microlote, com 50 unidades”, diz Elisa. O Ovo Luxury Jardin (R$204) possui cascas recheadas, de um lado com ganache trufada de maracujá e do outro com ganache de pistache. Na camada de dentro, lascas de pistache e limão finalizam a mescla de sabores.



Para quem é fã dos ovos de colher, o Pour Elisa (R$128, com uma metade) oferece o toque da chef nesse clássico para a Páscoa. Com a casca meio amarga, recheio de trufa branca e trufa preta, o ovo é finalizado com macarons, sucessos da casa que remetem à França.

Celebração dupla

A Páscoa também é época de aniversário no ateliê de Mariana Laender. Em 2013, quando começou, ela havia sido chamada para montar uma mesa para a data especial, e colocou alguns doces para compor a decoração, já que sentiu falta desse detalhe no momento. O que Mariana não esperava era que depois disso nunca mais conseguiria sair desse doce universo. “Comecei para oferecer para as pessoas e para vender, não foi planejado, aconteceu”, comenta.

Bolo decorado com flores de açúcar feitos por Mariana Laender Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press



Desde então, a Páscoa passou a ser uma celebração dupla para o ateliê e para a relação de Mariana com os doces. Para ela a possibilidade de participar de comemorações e momentos especiais na vida de outras pessoas é motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade. “quando você cozinha, tem que ter a consciência que está levando aquilo para dentro da casa de uma pessoa, para momentos de comemoração, alegria e isso é muito importante”.



Nos doces de Mariana Laender, a tradição é muito importante. Entre os sucessos do ateliê, o petit-four amanteigado (R$180 na lata com 40 unidades) é um dos itens mais antigos, clássicos desde o início da sua história. Na Páscoa, eles tomam forma de coelhinhos e se tornam ainda mais encantadores.



Ovos de páscoa recheados estão no cardápio de Páscoa da marca, mas o ovo gigante de 8kg com recheio sortido (R$1.300) é um caso à parte. Duas enormes cascas de chocolate guardam um recheio chocolatudo, com coelhos, flores e outros formatos do doce. “Esse presente é perfeito para agradar toda a família”, garante Mariana.



Além desses clássicos de destaque, Laender ressalta que seu trabalho é muito personalizado, e que o cliente pode escolher ingredientes e formatos e, claro, contar com sua criatividade e talento.

Do concreto ao merengue

Adriane Toledo, carinhosamente conhecida como Dizoca, é arquiteta de formação, mas hoje se dedica aos doces, além de maquiagens artísticas e casuais e fabricação de adereços carnavalescos e festivos. A pandemia foi uma virada de chave para ela. Naquele momentos, sem as festas, Adriane não podia mexer com maquiagens e nem com os enfeites de carnaval, isso fez com que ela entrasse nesse mundo que ainda não havia explorado.



O carro-chefe de Dizoca é o suspiro recheado, uma receita feita pela sua mãe. O curioso, entretanto, é que o famoso doce nunca tinha sido degustado por Adriane. “Minha mãe fazia o suspiro e todo mundo falava que tinha que vender aquilo, que era bom demais”, explica.



Não demorou muito até que ela se arriscasse na confeitaria, e começou justamente com essa receita. Com o tempo, o cardápio cresceu. As gemas que sobravam do preparo dos suspiros, começaram a ser usadas na fabricação de quindins.

Minipavlova em forma de coelinho da Suspirô Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Hoje, são diversos os sucessos da Suspirô, confeitaria de Dizoca que leva o nome em homenagem a receita clássica da família. Em todos os preparos, o bom gosto e a bagagem arquitetônica da profissional são incorporados.



Na Páscoa, o bolo com ovinhos cinéticos (R$490, para 15 pessoas) mistura as referências de Adriane com a doçura da data. Os recheios dessa obra de arte podem variar, algumas das opções são doce de leite com nozes e calda de baba de moça e chocolate com caramelo salgado de amendoim. Seguindo nesse clima, Adriane criou minipavlovas em forma de coelhinhos (R$352, mínimo de oito unidades) e outras delícias de encher os olhos e dar água na boca.

Uma pitada de sal

O mundo doce da Páscoa também precisa de um toque de sal. Além do clássico bacalhau que compõe o almoço de tantas famílias, outros preparos sem carne vermelha e com muita personalidade podem incrementar ou mesmo protagonizar as celebrações.



Bruna Costa, chef do bufê A Chef Catering, explica que antes da pandemia, eles não trabalhavam com menu de Páscoa nem de nenhuma data especial além do Natal. “Com a pandemia a gente teve que se reinventar, então a cada mês fazíamos um menu especial, e o menu de Páscoa foi um sucesso logo no primeiro ano”, conta.

Cenouras de massa folhada recheada com patê de salmão Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Desde então, Bruna e a sócia Gabriela Gontijo, nunca pararam de montar cardápios especiais com a pretensão de mesclar o sabor com a estética. As encomendas para pequenos eventos são uma forma de unir praticidade e qualidade. “Esses produtos do delivery são pequenos eventos que vendemos”, comenta. Os pratos são pré-prontos, e chegam com uma descrição sobre como deve ser feita a finalização. “Com essa finalização sendo feita em casa, mantemos a qualidade do produto”, completa.

Para a Páscoa deste ano, o grande sucesso são as cenourinhas recheadas (R$180, 10 unidades). Diferente do que o nome sugere, essa entrada não leva cenoura entre os ingredientes. Na verdade, se trata de uma massa folhada em forma do vegetal recheada com patê de salmão defumado com raspas de limão.

Rolls de gorgonzola com cranberry e castanha de caju (R$75) são outra sugestão da chef para o feriado, especialmente para os vegetarianos ou religiosos que abrem mão da carne vermelha na data.



Torta de camarões com requeijão de raspa Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Além do bacalhau em duas diferentes preparações, o bufê oferece a opção de uma torta de camarão coberta com massa folhada (R$220), que é um clássico do cardápio fixo. O recheio é à base de camarões e requeijão de raspa, um clássico bem-feito, segundo Bruna.

Anote a receita: Petit-Four Amanteigado de Mariana Laender

Ingredientes:

100g de manteiga

200g de açúcar refinado

300g de farinha de trigo.

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes com as mãos

Assim que a massa começar a desgrudar, está pronta para o próximo passo

Em seguida, abri-la com um rolo e cortar usando cortadores da sua preferência

Assar no forno a 150 graus, até que estejam dourados

Depois de assados, aguardar um pouco e polvilhar açúcar de confeiteiro por cima.

