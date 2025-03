Confeitaria lança ovo de Páscoa com recheio de pequi

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Já pensou em combinar pequi e chocolate? A marca Labarr Chocolate de Origem, de Brasília, resolveu unir os dois ingredientes para lançar um ovo de Páscoa inusitado. O Ovo Arara Canindé ainda traz outra fruta típica do cerrado brasileiro: o cajá.





O ovo é feito com 53% de cacau ao leite de aveia e possui três camadas de recheio: caramelo de cajá; duja de castanha de pequi (duja é a mistura de uma pasta de uma semente oleaginosa com chocolate); e ganache de pequi com baunilha do cerrado (mistura cremosa de chocolate derretido com creme de leite).

O ovo tem formato de cacau e uma pintura nas cores azul e amarelo, em referência à Arara Canindé, uma das aves mais emblemáticas do bioma. O doce pesa 313g e custa R$ 314.

Homenagem ao cerrado

A confeitaria lançou, em sua coleção de Páscoa, diversos outros ovos que celebram a biodiversidade do cerrado. O Caminhos da Chapada homenageia a Chapada dos Veadeiros. Ele tem casca de chocolate 42% ao leite, trufado com creme de baru. Por dentro, drágeas de castanha de caju, baru e banana cobertas com chocolates de diversas intensidades.

O ovo Lobo-Guará é um ovo de corte recheado com caramelo de maracujá do cerrado e pimenta de macaco, duja de baru e uma ganache de cajá com seriguela. A casca é de chocolate 53% cacau, ao leite de aveia.

Já o Flor de Baunilha faz referência à baunilha Pampona, natural do cerrado e ingrediente raro. O doce é feito com chocolate branco combinado com a baunilha Pompona. No interior, um mix de drágeas com castanha de caju, baru e banana envoltas em chocolates de diferentes intensidades.

Outro item é o ovo Onça-Pintada, que mescla chocolate 53% ao leite de aveia e cajá com pedaços de goma de caramelo de cajá artesanal. O interior traz um mix de drágeas.

O ovo Maracujá do Cerrado combina chocolate 70% cacau com geleia de maracujá do Cerrado e toque de pimenta-de-macaco. O interior traz um mix de drágeas selecionadas.

Além disso, o ovo Vale da Lua tem casca de chocolate 70% cacau zero açúcar com baru. No interior, drágeas crocantes de baru 70% cacau zero açúcar.

O Terra Vermelha é feito com chocolate ao leite 42% cacau com cristais de caramelo e mix especial de drágeas no interior. Enquanto o Céu Estrelado tem casca de chocolate 70% cacau pontuado por cristais de caramelo. No interior, um mix de drágeas de castanha de caju, baru e banana cobertas com chocolates de diferentes porcentagens de cacau.

A coleção também conta com o ovo Ventos do Cerrado, feito com chocolate 42% cacau ao leite de aveia e flocos de arroz. Feito para crianças, o doce vem com uma pipa de brinde.

Já o ovo Os Candangos homenageia a famosa escultura brasiliense. Disponível em duas opções, ele tem casca de chocolate 70% cacau ou 42%, com drágeas de castanha de baru no interior.

Por fim, o Zebrinha foi pensado para bebês em introdução alimentar, feito com chocolate 100% cacau com banana-passa triturada. Além disso, acompanha um chocalho mordedor. Os preços variam entre R$ 17 e R$ 206.