Preço médio do ovo de Páscoa aumenta até 27% em Belo Horizonte

O preço médio dos ovos de Páscoa está até 27% mais caro que o praticado em 2024, aponta pesquisa do site Mercado Mineiro entre os dias 12 e 14 de março em dez estabelecimentos comerciais (supermercados, atacarejos, drogarias e lojas de departamento).

O preço médio do ovo KitKat ao Leite (332g), que custava R$ 62,76, agora é vendido a R$ 80,11, um aumento de 27.64%.

Outros exemplos de ovos de Páscoa que tiveram aumento significativo do preço médio foram: Serenata de Amor (217,7g), que saltou de R$ 43,62 para R$ 55,56, alta de 27%; Prestígio (225g), que custava em média R$ 43,32 e subiu para R$ 54,45, um aumento de 25%; Crocante (227g), de R$ 43,99 para R$ 54,55, variação de 24%; Alpino ao Leite (349,5g), de R$ 64,34 para R$ 78,61, alta de 22%; e Caribe (229g), de R$ 47,49 e para R$ 57,65, aumento de 21,4%.

“O que ocorre nesse mercado, com muita frequência, é a mudança na gramatura para dificultar a comparação final para o consumidor, como aconteceu com a marca Lacta, que muitas vezes diminuiu o peso para o aumento do preço médio não ficar tão exorbitante”, destacou o economista Feliciano Abreu, responsável pela pesquisa.

A recomendação é esperar um pouco para comprar os ovos de Páscoa, já que, em um primeiro momento, o varejo está formando e movimentando os preços em função da concorrência. A tendência é que, com o aumento da concorrência, os preços caiam.

Bombons e barras de chocolate também disparam

Alternativas comuns para quem não quer gastar muito com ovos de Páscoa, mas sem abrir mão de comer chocolate, o preço médio das caixas de bombom e dos chocolates em barra também aumentou muito em relação à Páscoa anterior. A caixa Especialidades (251g), que custava R$ 12,34, subiu para R$ 14,85, aumento de 20%. Já a caixa Garoto (250g) passou de R$ 10,97 para R$ 13,20, variação de 20%. A caixa Favoritos (250,6g) foi “remarcada” de R$ 12,78 para R$ 15,03, alta de 17,64%.

O preço médio da barra de chocolate Garoto (80g) aumentou 40%, de R$ 5,19 para R$ 7,27. A barra de 80g Nestlé Sabores custava em média R$ 6,53 e subiu para R$ 7,92, alta de 21%. O chocolate em barra da Lacta (80g) custava R$ 6,31 em 2024 e agora é vendido em média a R$ 7,39, variação de 17%.

Variação de preço entre estabelecimentos chega a 53%

Se o preço médio dos ovos de Páscoa aumentou, uma solução para economizar é procurar pela melhor oferta. A pesquisa do Mercado Mineiro constatou uma grande variação de preços entre os estabelecimentos comerciais. O caso mais emblemático encontrado foi do ovo de Páscoa Surpresa (204g), encontrado entre R$ 43,49 e R$ 66,59, variação de 53%.

Os ovos Sonho de Valsa (357g) e Ouro Branco (359g) estavam custando entre R$ 63,90 e R$ 89,90, diferença de 40,69%. O Lacta ao Leite (157g) variou 37%, custando entre R$ 39,98 e R$ 54,90. Os preços do ovo Batom ao Leite (204g) variam de R$ 53,99 a R$ 69,99, diferença de 29.64%.

O ovo Kitkat (332g) custa entre R$ 69,99 e R$ 89,90, variação de 28%. Já o preço das barras de chocolate chega a variar 49%, caso do chocolate Lacta de 80g, vendido entre R$ 5,50 e R$ 8,19, diferença de 49%.

O chocolate Garoto de 80g custa de R$ 5,99 a R$ 8,79, variação de 46,74%. Já a barra da Nestlé, entre R$ 6,99 e R$ 9,79, 40% de diferença. O bombom Ferrero Rocher (150g) foi encontrado com valores de R$ 37,99 a R$ 54,99, diferença de 45%. A caixa de bombom Especialidades (251g) é vendida entre R$ 12,99 e R$ 15,30, variação de 18%.

A pesquisa completa e atualizada pode ser acessada no site comOferta.com.

