Famílias Lemann, Setubal, Marinho e outras doam R$ 125 milhões para ONG Gerando Falcões

(FOLHAPRESS) - A ONG Gerando Falcões inaugura nesta segunda-feira (17) um fundo filantrópico para reforçar o financiamento de seus projetos sociais, chamado Fundo Dignidade. O fundo de investimentos, com foco em renda fixa, será gerido pela Associação de Apoiadores do Instituto Gerando Falcão, e 10% do seu patrimônio irá reforçar o orçamento da ONG todo ano.

O doador âncora da iniciativa é a Fundação Lemman, da família do empresário Jorge Paulo Lemann, acionista majoritário da Americanas. Já foram R$ 50 milhões depositados e virão mais R$ 50 milhões em 2026.

Em contratos assinados, outros R$ 25 milhões estão garantidos. Entre os doadores estão Olavo Setubal Jr, Bruno Setubal e Alfredo Villela (Itaú), a Família Marinho (Grupo Globo), Olímpio Matarazzo (Patria Investimentos), o casal Gabrielle Zitelmann e José Zitelmann (ex-BTG e co-fundador do Absoluto Partners), Denise Aguiar (Bradesco) e Guilherme Benchimol (XP).

A meta é conseguir mais R$ 125 milhões até 2026, totalizando R$ 250 milhões, diz Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões. "Estou passando chapéu para ajudar o Brasil."

Os aportes iniciais são de R$ 3,5 milhões, que podem ser pagos em anos, de acordo com a preferência do doador.

Os recursos serão distribuídos em projetos da ONG, como a Falcons University, de mentoria e capacitação, o Favela 3D, de revitalização de Favelas, e Asmara, na qual mulheres são treinadas para serem vendedoras se recebem um kit inicial de 80 peças de vestuário para começarem o próprio negócio.

Para tomar as decisões de investimento do fundo, há um conselho de administração formado por Denis Mizne (CEO da Fundação Lemann), Silvio Genesini (ex-presidente do Grupo Estado da Oracle Brasil), Paula Bellizia (presidente da AWS na América Latina), Bruno Setubal e Fabio Kapitanovas (diretor da Stone).

"A filantropia é um instrumento muito importante para corrigirmos as injustiças no Brasil. Precisamos aquecer a agenda filantrópica, ter uma elite engajada do ponto de vista de doação", afirma Lyra.

O fundador da ONG conta que está há apenas um mês e meio apresentando o fundo para potenciais doadores.

"O teto sempre é dinheiro. 'Por que você não faz mais?' Porque não tem dinheiro. Então, estou tentando destravar recursos para fazermos mais nas favelas. Estou tendo uma série de conversas com famílias, empresários e indivíduos que detêm uma grande fortuna, e também fundações brasileiras, para contar a eles a nossa missão, as nossas metas e o que estamos fazendo e o que vamos fazer nos próximos dez anos", diz Lyra.

Segundo a Gerando Falcões, suas iniciativas já beneficiaram cerca de 5.500 favelas em todo o Brasil, com impacto a mais de 780 mil pessoas.

O Censo do IBGE de 2022 indica que o país tem 12.348 favelas e comunidades urbanas, em que vivem mais de 16 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população. Em 2010, eram 6.329 favelas e comunidades urbanas e uma população de 11,4 milhões de pessoas.