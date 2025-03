Crise do cacau alteram campanhas da Páscoa

Coelhinhos de pelúcia, carrinhos, Bob Esponja, As Meninas Superpoderosas, pantufa do Garfield, almofada temática que vira tapa-olho, ursinhos de pelúcia, mochila do Snoopy, minibola de futebol americano licenciada, minibola de basquete da NBA, chaveiros de pelúcia com personagens como Taz, Piu-Piu, Pernalonga, Patolino e Frajola; pelúcias colecionáveis do Snoopy, Charlie Brown e Ursinhos Carinhosos; minibolas de futebol, mochilas de dinossauros, garrafas com bolsinhas, fones de ouvido sem fio...



À primeira vista, a lista acima pode parecer sugestões de presentes para o Dia das Crianças. No entanto, ela reflete uma consequência da crise global do cacau, que pode afetar drasticamente a venda da principal guloseima da Páscoa: os ovos de chocolate. Nos últimos anos, as empresas do setor da chocolateria já vinham reduzindo o tamanho dos produtos numa clara ação de manter preço. Agora, no entanto, o cenário traz uma realidade de redução drástica de chocolate para adequar os Ovos de Páscoa no bolso do consumidor. Como compensação, brinquedos e outros atrativos, que antes apareciam nas campanhas publicitárias como exceção, bônus ou exclusividade de algumas marcas específicas, tornaram-se quase que uma prática de mercado.



Com a escassez de cacau no mercado, os preços do chocolate dispararam. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o valor de cotação do cacau aumentou 189% nos últimos 12 meses. Essa elevação está diretamente relacionada a condições climáticas adversas e a uma crise sanitária na África, responsável por 70% da produção mundial de cacau, matéria-prima essencial do chocolate. A oferta global do fruto diminuiu significativamente, refletindo no preço final dos produtos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, o preço dos chocolates em barra e bombons subiu 14,31%, quase o dobro da inflação dos alimentos, que foi de 7,25%. Para os ingredientes utilizados na produção de ovos de Páscoa, os aumentos foram ainda mais expressivos, alcançando entre 50% e 70%, conforme apontado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia).



Diante dessa realidade, como manter a tradição dos ovos de chocolate na Páscoa? Desde fevereiro, já era possível encontrar esses produtos nas prateleiras dos supermercados. Muita gente estranhou a chegada tão cedo dos ovos nos pontos de venda. Mas essa é uma estratégia conhecida de mercado, para suavizar o impacto dos novos preços no orçamento familiar. A divulgação antecipada dos reajustes permite que o consumidor vá se planejando financeiramente e não sofra tanto na hora de efetivar a compra.



Nota-se que este ano, tanto pequenos quanto grandes produtores e marcas têm buscado compensar a redução do chocolate com "brindes" que vão além das populares "lembrancinhas". Assim, o tradicional coelhinho de pelúcia agora divide espaço com minibolas de futebol ou de basquete, mochilas personalizadas, chaveiros colecionáveis, carrinhos e uma série de novos personagens infantis licenciados nos mais variados formatos. A abordagem também não é novidade no meio. Ela visa criar um senso de recompensa para o investimento, para dar ao consumidor a sensação de que a compra está valendo a pena, apesar de ele levar menos chocolate para casa.



No varejo, a expectativa é de que o consumidor mantenha a tradição de compra. As grandes marcas, por sua vez, estão cada vez mais "artesanais", recorrendo a formatos e receitas antes dominadas pelo mercado alternativo. Tendências como a união de chocolate com biscoitos, por exemplo, são facilmente encontradas em vitrines de shopping e lojas sofisticadas do ramo. Outro exemplo vem da Lacta, da Mondelez. Em nota à imprensa, a empresa diz que seu novo portfólio atende aos variados perfis de consumo. "Nosso portfólio diversificado, com opções para todos os perfis de consumidores e ocasiões de consumo, reflete nosso compromisso em oferecer acessibilidade e manter a competitividade dos produtos, minimizando a transferência dos custos para os consumidores". E acrescenta que pesquisa da empresa de inteligência de mercado Kantar mostra que o consumo de itens da linha regular, como as barras de chocolate, tem ampliado a participação na Páscoa.



A Cacau Show também se rendeu às tendências. A marca apresenta suas novidades na campanha ancorada na experiência dos ovos tradicionais. A publicidade reforça a linha com "brindes", que incluem parcerias com marcas como Harry Potter, Snoopy e Garfield, além das criativas marcas próprias Bella's, Chocomonstros e Dinossauros, estão entre as preferências do público. E mais: colaborações exclusivas com personagens icônicos como Bob Esponja e As Meninas Superpoderosas aparecem como compensações nas peças. A estratégia é oferecer uma variedade dessas opções para todos os gostos e idades.



Enfim, para os pequenos produtores artesanais, sem os recursos dos grandes, a tendência é radicalizar: abandonar de vez o chocolate. Levando-se em conta que o importante é presentear, a proposta deles é usar símbolos da Páscoa - ilustrações de coelhos, cenouras, principalmente - com enchimentos como massa de biscoitos amanteigados, doces variados e acabamentos com produtos decorativos como pasta americana e outros. Tudo sem chocolate.



O certo é que a Páscoa é uma das épocas mais esperadas pelos empreendedores do setor. O cenário econômico realmente exige técnicas avançadas para driblar a crise do cacau e o mercado inflacionado. Assim, recorrer aos produtos certos e desenvolver uma campanha muito criativa para não perder os valores emocionais da data são pilares fundamentais para que a Páscoa não chegue tão amarga como se imagina.

Briefing

POWER SPA

Sucesso entre o público feminino, o Power Spa terá mais um domingo exclusivo para as mulheres no ItaúPower Shopping. Com produção da TV Alterosa e realização do mall, a ação é tradicionalmente promovida em homenagem ao Mês da Mulher. O Power Spa oferece serviços de esmaltação, quick massage e spa dos pés. Para participar, é necessário apresentar cupom a partir de R$80,00. O horário de atendimento, no 2º piso do Shopping, é das 14h às 20h.

ACOLHIENTO

E, nesta segunda-feira, uma programação especial encerrará o evento. Em parceria com o 18º Batalhão da PMMG, o mall receberá mulheres em situação de vulnerabilidade de Contagem, para que também desfrutem dos cuidados do Power Spa. A programação inclui bate-papo com psicóloga, coffee break e apresentação do Quarteto de Cordas da PMMG.

NATURA MAIS ÉTICA

A Natura foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute. A companhia é a única marca brasileira presente no ranking que reúne 136 empresas de 19 países e 44 setores da indústria. O ranking é baseado no Ethics Quotient, uma metodologia que avalia empresas com base em cerca de 240 indicadores relacionados à cultura ética, compliance, governança corporativa, impacto ambiental e social, além de iniciativas voltadas para a cadeia de valor.

PRINCÍPIOS ÉTICOS

A marca desenvolve ações como um Programa de Ética e Compliance para garantir transparência e integridade operacional, com foco na conscientização de colaboradores, consultoras e parceiros sobre os princípios éticos que guiam seus negócios. Além do Brasil, o México é o único representante da América Latina na lista, com duas companhias: a estreante Cemex e o Grupo Bimbo, reconhecido em nove versões anteriores.

CARNAVAL DOS RECORDES

O Carnaval de Belo Horizonte 2025 foi um sucesso. Os números confirmam o crescimento da folia: 6,05 milhões de foliões marcaram presença nas ruas entre 15 de fevereiro e 9 de março. A festa momesca movimentou R$1,2 bilhão na economia local, gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

APROVAÇÃO

A festa recebeu avaliação média de 8,8, e 83,8% dos foliões relataram que as expectativas foram atendidas plenamente ou superadas, de acordo com pesquisa do Observatório do Turismo de Belo Horizonte. Dos foliões que participaram de edições anteriores, 70,4% afirmaram que o evento melhorou (organização, 37,9%; segurança, 26,2%; e infraestrutura geral, 21,6%) e 93% recomendam

o Carnaval de Belo Horizonte.