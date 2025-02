Conheça a história da mais amada torta de chocolate de BH

Bolo, recheio de brigadeiro e cobertura trufada. Todas as camadas da famosa torta da Fany Bombons são de chocolate. Até aqui, pode parecer comum, mas o que a torna irresistivelmente marcante é o fato de ser molhada, ou melhor, encharcada, com calda de... chocolate.

Essa era a torta de chocolate que Fany fazia nos aniversários dos filhos. “Teve uma vez em que comprei uma torta pronta e eles não gostaram. Aí, num outro ano, perguntei para o Ari qual torta ele queria. 'Quero torta de chocolate, mas não quero comprada', ele respondeu”, relata a mãe, mostrando que toda a família sempre foi “formiga” (nas palavras do filho) e com forte inclinação chocólatra.



“Não tem mistério”, garante Ana Luiza Kierulff, que hoje está à frente da marca com o marido Ari Balabram. Fany Balabram, a dona da receita, ouve e diz que não é bem assim. “Na realidade, a qualidade do chocolate é o mais importante. Quando começamos, daí uma semana apareceu uma aqui, outra ali, e eu xingava. Aí o Moysés falava assim: 'Que bobagem, esse povo não vai continuar'. E era isso mesmo. Nós nos mantemos até hoje porque somos muito chatos, os três, um mais exigente que o outro.”



Ao longo do tempo, eles já passaram por várias provações, insumo que sai de linha, preços que sobem absurdamente (como é o caso do cacau no momento). Para driblar as adversidades, cortam de um lado, substituem do outro e fazem malabarismos com o objetivo de manter a receita como a original e o compromisso de ajustar os valores apenas uma vez por ano.

Sempre congeladas



“Não podemos fazer uma torta pior, nem você comprar um produto pior. Não aceitamos, não vamos querer vender. Só vendemos aquilo que comemos”, avisa Ana Luiza, que alerta: todas as tortas passam pelo processo de congelamento, sejam vendidas em fatias na vitrine ou congeladas. Só assim para conseguir finalizar a cobertura e, no caso do delivery, garantir um transporte seguro. Até para fora do país, inclusive – uma vez embarcou para a França, em bolsa térmica, “dura feito pedra”.

A qualidade do chocolate é o mais importante para chegar ao resultado desejado Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



O cardápio da Fany conta com 23 tortas, no total. O interessante é que você escolhe o tamanho da fatia, de acordo com a sua fome de doce, e paga pelo peso correspondente. Apesar da diversidade, a que mais vende, disparado, adivinhem, é a de chocolate. Ela abocanha 70% das vendas. “É o nosso carro-chefe”, atesta Fany, que completa, rindo: “Teve um cliente que falou que era avião, e não carro-chefe.”



Ana Luiza conta que alguns clientes nunca conseguiram experimentar outra torta. “Uma vez, uma pessoa chegou e disse: 'Hoje eu vou comer uma diferente'. Até fiquei animada. Mas aí ela mudou de ideia: 'Ah, não, acho que vou querer chocolate mesmo', e deu uma gargalhada”, conta Ana Luiza, achando graça da situação.

Queijo com goiabada



Para quem está a fim de provar novos sabores, eles indicam a última torta que entrou no cardápio. Batizada de Fany Moysés, faz homenagem ao casal que fundou a marca com a dupla inseparável queijo com goiabada, como eles eram, com 57 anos de casados. Uma referência a Romeu e Julieta. O pão de ló é intercalado com brigadeiro branco e cream cheese.



Se ainda tiver dificuldade de desapegar da torta de chocolate, os três dão uma ajudinha, revelando suas preferências. Fany cita a Crocante (recheio de doce de leite e cobertura de amendoim) e a Ilhéus (pão de ló com recheio de doce de abacaxi e cobertura de creme e coco). Aproveita para dizer que amou a de queijo com goiabada.



Ari derrete-se pela cheesecake com geleia de frutas vermelhas e a Holandesa (biscoito, queijo cremoso e sorvete de creme), enquanto Ana Luiza declara sua paixão pela Alemã (creme de manteiga, biscoito maisena e cobertura de chocolate) e pela Figo (pão de ló com recheio de doce de nozes pecã com figo e cobertura de chantili, nozes e figo em caldas).



Serviço



Fany Bombons (@fanybombons)



Rua Pium-í, 1636 – Sion

BR-356, 2500 – Santa Lúcia

Avenida do Contorno, 6061 – Savassi

(31) 98793-7763