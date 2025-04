Restaurante oferece cérebro de cordeiro e sobremesa com sangue de veado

Uma experiência gastronômica fora do comum oferecida pelo restaurante Alchemist, em Copenhague, na Dinamarca, ganhou atenção mundial ao viralizar no Instagram. Uma cliente, identificada como Tiff (@greenonionbun), compartilhou um vídeo de uma surpreendente refeição de cinco horas que teve o custo de R$ 3.984, com um menu que inclui "iguarias" como cérebro de cordeiro e borboletas. A publicação acumula mais de 8 milhões de visualizações na plataforma.

Tiff relata em seu post uma jornada culinária que começa com um sumo de maçã oxidado crocante e aperitivos, como uma bola de glúten coberta com lagostim, caviar e creme. Um dos pratos mais inusitados foi a porção de borboletas comestíveis, servidas sobre folhas de urtiga, acompanhadas de bolinhos que derretiam na boca, lembrando a textura do algodão doce. A jovem também detalha um prato de água-viva com caldo de ervas, além de um gel no formato de olho, inspirado no livro "1984" (1949), de George Orwell (1903-1950), recheado com caviar e navalhas.

O jantar continuou com combinações curiosas, como caviar sobre molho de soja liofilizado, uma versão peculiar de omelete com ovo, queijo e trufas e uma sobremesa de sangue de porco e veado. A experiência culminou com um mousse de cérebro de cordeiro. A cliente compartilhou também um prato simbólico: pés de galinha apresentados em uma pequena gaiola, em uma crítica ao tratamento das aves na indústria alimentícia.

O Alchemist, conhecido por sua proposta culinária provocadora, é um dos restaurantes mais exclusivos (público de classe alta) de Copenhague e possui duas estrelas Michelin. A ousadia do chef Rasmus Munk, eleito o melhor chef do mundo no The Best Chef Awards de 2024, está na mistura de alta gastronomia com uma experiência sensorial única, que provoca reflexões sobre temas como a fome no mundo. Além disso, o restaurante é famoso por seu ambiente teatral, com decoração e projeções temáticas.

Restaurante The Alchemist, em Copenhagen, na Dinamarca Imagem: Reprodução

O preço dessa experiência única gira em torno de £ 600 (aproximadamente R$ 4.400), enquanto a “Mesa Sommelier” do restaurante, onde o menu é ainda mais exclusivo, pode chegar a £ 1.826 (R$ 13.000). Para garantir uma reserva, é necessário estar na lista de e-mails do Alchemist, como contou Tiff, que teve sua visita agendada em maio do ano passado.

