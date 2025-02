Restaurante coloca à mesa apenas produtos de origem mineira

“A culinária mineira se consolidou através de mãos femininas, que nas cozinhas das casas trabalhavam com os produtos dos quintais. Não foi diferente na minha família”. A afirmação da chef Ana Gabi Costa resume as raízes do que hoje é o Trintaeum, inaugurado há dois meses em Belo Horizonte. Dentro da casa da bisavó, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana, ela sempre acompanhou as matriarcas se dedicando à alimentação. O olhar aguçado para os preparos deu origem ao restaurante que transmite em pratos a elegância do DDD 31.

“Quando criança, observava atenta a movimentação. Nunca vou me esquecer do cheiro do tempero sendo preparado para o pernil, da expectativa criada ao passar dois longos dias vendo a carne descansando na geladeira nesses temperos e o primeiro aroma que saía do forno a lenha quando o cozimento dele se iniciava. Além da família reunida assando biscoitos ou preparando a cozinha para uma fornada de empadinha”, relembra.

A memória afetiva dos sabores e histórias se manteve acesa até a abertura da casa, que mantém nas receitas o vínculo de Ana com a cultura regional.

A partir de seu contato com a culinária profissional, a chef desejou unir o conhecimento técnico em gastronomia à vivência mineira de quem cresceu rodeado por hábitos e costumes alimentares típicos da região.

“O Trintaeum vem de um desejo de enaltecer a cozinha e a cultura de Minas. Queremos trazer a tradição de forma sofisticada, com ingredientes do nosso estado. É um conceito que traz a mineiridade em todas as camadas, desde a escolha dos fornecedores até a seleção dos produtos, concepção do cardápio e carta de vinhos”, relata.

Iguarias regionais

O processo de criação no Trintaeum é, nas palavras de Ana Gabi, como uma forma de poesia gastronômica. Cada prato nasce de um profundo respeito pela cultura alimentar mineira e por tudo o que o estado tem a oferecer. “Vivemos em um lugar de produção expressiva em tudo que diz respeito à qualidade dos produtos que sempre fizeram parte da nossa cultura”, comenta.

O trabalho começa no reconhecimento da importância dos produtores locais, tanto os pequenos agricultores familiares quanto os grandes criadores e frigoríficos responsáveis pelo fornecimento de proteína animal.

“Da taioba ao feijão cultivado em pequenas propriedades, passando pelas criações de gado e suínos, tudo é daqui. Seja perto, em Sete Lagoas ou Matozinhos, ou mais longe, isso permite uma relação próxima e garante, muito além da qualidade, a confiança de que toda essa cadeia seja saudável e sustentável”, ressalta.

Tira-gostos clássicos

A experiência no Trintaeum começa com a “mentira" de polvilho para abrir o apetite. A iguaria serve de entrada e é cortesia da casa. Leve e crocante, o prato é tradicionalmente servido no interior de Minas às visitas de forma improvisada e rápida para acolher aquele que chega de forma repentina, um reflexo da hospitalidade do mineiro.

O menu continua com uma seleção de tira-gostos clássicos, mas sempre com um toque autoral de Ana Gabi. Destacam-se o delicado pastel de angu recheado com umbigo de banana e requeijão de raspa (R$ 32); o bolinho de feijão-fradinho servido com um molho caipira picante e creme de refogado (R$ 28) e sua versão do fígado com jiló (R$ 29), feito com o vegetal inteiro recheado com fígado e empanado na pururuca com cebola caramelizada e mostarda.

“Todos servidos em porções para compartilhar, bem como acontece nas mesas mineiras”, destaca.

Mesa de fazenda

Os pratos principais também são familiares aos almoços e jantares das casas e fazendas. Porém, no restaurante, eles ganham um toque de sofisticação nas apresentações. Um exemplo é o Feijão, Angu e Couve (R$ 49), verdadeiro clássico da roça que chega à mesa em uma versão apurada: o feijãozinho é cozido lentamente no caldo de porco, adquirindo um sabor intenso, enquanto a couve fresca traz frescor e equilíbrio ao prato.

Também chama a atenção o que a chef faz com o frango. O Frango com Quiabo (R$ 99), ícone da cozinha mineira, recebe uma interpretação especial no Trintaeum: a sobrecoxa é cozida em um caldo de galinha reduzido até atingir um sabor caramelizado, servida com angu lavado – feito com milho verde fresco –, quiabo e uma gema empanada que adiciona cremosidade.

Já a Galinhada (R$ 89) combina arroz de galinha com peito grelhado, brócolis caipira e molho de pequi com laranja.

O Arroz Vermelho da Horta (R$ 56) é outra criação que valoriza ingredientes regionais, combinando o sabor marcante do arroz vermelho com vegetais preparados em diferentes texturas, além da crocância da castanha de baru e do chuchu grelhado.

Não é o que parece

Mas a grande surpresa fica por conta do lombinho serenado com tutu, banana e ovo, já que a apresentação brinca com as nossas expectativas. O que parece ser uma banana inteira à milanesa, na verdade, é o tutu em formato retangular, empanado e frito. Já o elemento que tem aspecto de tutu é um purê de banana caramelizada. O prato ainda tem um ovo curtido no molho inglês.

Para adoçar a experiência, as sobremesas ampliam o repertório dos doces mineiros, com receitas que vão além dos famosos doce de leite e goiabada. O pudim de leite (R$ 28) surge reinventado, servido com uma compota artesanal de ameixa fresca com cachaça, assim como o amor em pedaços (R$ 38), que se transforma em torta de abacaxi e biscoito amanteigado, sorvete de leite e rendado de abacaxi.

Já a Queijo, Compotas e Doce de Leite (R$ 44) é uma mistura de sabores – a mousse de queijo de cabra equilibra a doçura das compotas de figo, jabuticaba e laranja e o doce de leite caseiro. Também fica a sugestão do Pavê de Pêssego (R$ 32), que combina camadas de creme e fruta.

Versatilidade do milho

Presente na tradição alimentar de Minas, o milho aparece no cardápio em diferentes formas. “O milho, além de uma entrega maravilhosa de sabores e texturas, é um elo importante entre as tradições, a cultura e a identidade do território mineiro. Ele está presente em comidas típicas, diversas farinhas, festas e celebrações do estado. Além de representar sustento e uma forte agricultura, também compõe a versatilidade nas cozinhas”, alega Ana Gabi.

No restaurante, esse protagonismo se reflete nas opções do menu. Há uma variedade de versões de angu feitas com milho verde, fubá de moinho, fubá de milho branco e até canjica. “Ele também está presente em sobremesas como o curau, no pastel de angu e até no próprio milho apenas cozido e tostado com manteiga que acompanha alguns de nossos pratos.

”Entre as opções para degustar a versatilidade do milho, estão o Porco sem Mágoas (R$ 88), composto por copa lombo braseado com molho de cachaça e limão, angu de canjica com queijo e taioba; a Lasanha pinga e frita (R$ 85), uma massa artesanal com fubá, recheio de frango preparado com a técnica do pinga e frita, queijo e creme de milho e o Curau de Laranja (R$ 27), de milho verde cremoso com broa de fubá, calda de laranja e crocante de canela, uma verdadeira homenagem à tradição de Minas.

Casa mineira

Com capacidade para oferecer conforto até 102 pessoas, o Trintaeum Restaurante foi cuidadosamente projetado para “servir uma comida bem-feita, ambiente sofisticado e atendimento de excelência”. Tudo isso para que o cliente viva a melhor experiência dentro da cultura mineira. O projeto arquitetônico, assinado por Beth Nejm, integra design contemporâneo e referências à cultura local, criando um espaço onde cada detalhe reflete a essência da casa.

“A alma do Trintaeum é fazer o cliente se sentir em uma casa mineira, onde a hospitalidade é o ponto mais alto. Tudo foi pensado para trazer essa sensação de pertencimento e aconchego”, reitera a chef.O restaurante fica localizado em um edifício, que por muito tempo chamava a atenção de quem passava pela esquina da Rua Professor Antônio Aleixo com Rua da Bahia, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, devido ao seu esqueleto abandonado.

O prédio será transformado em endereço do Tribe Hotel, primeiro desta bandeira na América Latina, ainda este ano. “Em março, vamos abrir ao público o café da manhã e ainda no primeiro semestre teremos a cafeteria Broa e a drinqueria Coreto”, adianta Ana Gabi.

Degustação de queijos

Um carrinho de jacarandá chega à mesa com uma seleção cuidadosa de produtos, e assim começa a Degustação Guiada de Queijos Mineiros. Dos mais frescos e leves aos mais intensos e complexos, a experiência apresenta nove exemplares da excelência do trabalho artesanal no campo com acompanhamentos variados, como geleias, azeites e charcutaria. A degustação está disponível sob reserva para grupos de até quatro pessoas e tem o valor individual de R$ 180.

Anote a receita: Meu amor em pedaços

Torta de abacaxi e biscoito amanteigado, sorvete de leite e rendado de abacaxi.

Ingredientes

460g de farinha de trigo;

320g de açúcar refinado;

4g de sal;

160g de gema de ovo;

320g de manteiga sem sal;

14g de fermento químico em pó;

500g de açúcar refinado;

1kg de abacaxi;

250g de coco ralado fresco;

120g de gema de ovo;

200g de farinha de trigo;

100g de açúcar;

100g manteiga sem sal;

1 ovo

Modo de fazer

Derreta a manteiga e reserve.

Bata as gemas com o açúcar até que fique com um aspecto claro e aerado.

Adicione o sal e a farinha na mistura de gemas.

Adicione a manteiga derretida e, por último, o fermento.

Leve a massa para descansar por 1h na geladeira.

Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga com a ajuda de um rolo.

Coloque a massa aberta em um tabuleiro.

Reserve na geladeira até preparar o recheio.

Descasque e rale o abacaxi.

Misture com açúcar, coco e gema de ovo e cozinhe em fogo médio até que desgrude do fundo da panela.

Deixe o recheio esfriar e distribua-o sobre a massa no tabuleiro.

Asse a torta em forno pré-aquecido a 180?C por aproximadamente 30 minutos, ou até que fique dourada.

Misture a farinha, o açúcar e a manteiga gelada até que fique com a textura de uma farofa.

Adicione o ovo e misture até ficar homogêneo.

Leve a massa para descansar por 1 hora na geladeira.

Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga.

Corte em quadrados de 4x4cm e leve para assar até que fiquem dourados.

Corte a torta em quadrados de 4x4cm.

Sirva com sorvete de creme ou flor de leite.

Finalize com o biscoito.

