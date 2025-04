Divinópolis lança Rota da Cerveja e aposta em turismo e cultura

A economia de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ganha um novo fôlego com o lançamento oficial da Rota da Cerveja, projeto que promete movimentar o setor turístico, valorizar a produção local e fortalecer pequenos empreendedores. A iniciativa reúne nove cervejarias artesanais e tem início marcado para o dia 30 de abril, com um circuito de eventos culturais, musicais e gastronômicos que se estenderá até setembro.

Com foco na valorização da cultura cervejeira local e no fortalecimento da identidade regional, o projeto é resultado do Circuito Cervejeiro de Divinópolis, criado após chamamento público da prefeitura. Foram selecionadas as seguintes cervejarias: Mack Bier, Dr. CeVada, Divus, Villa Malte, Chopp do Gringo, Bifrost, Hermanitos, BrutBier e Hop Makers.

Cada estabelecimento oferecerá programações próprias com degustações, música ao vivo, praça de alimentação e experiências sensoriais para moradores e turistas. A proposta é transformar Divinópolis em referência no turismo cervejeiro mineiro, fomentando o desenvolvimento econômico sustentável.

Primeira visita técnica marca início da Rota

A primeira etapa da implantação foi realizada na Mack Bier, que recebeu visita técnica da Secretaria Municipal de Turismo e da Instância de Governança Regional (IGR) Trilha dos Bandeirantes. Foram avaliados critérios como estrutura, higiene, atendimento e qualidade dos produtos — entre os quais se destacam estilos como IPA, Pale Ale e um inusitado chope de vinho.

"A ideia é mostrar o que é feito aqui com criatividade e excelência. O turismo gastronômico está em alta, e Divinópolis tem muito potencial", ressaltou Diniz Borges, gerente de Turismo.

A expectativa é que a Rota da Cerveja gere impacto direto na economia local, com o aumento no fluxo de visitantes, incentivo à geração de empregos e novas oportunidades para o setor de serviços.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Igor Cardoso, trata-se de um projeto estratégico para posicionar Divinópolis como polo turístico e empreendedor.

"A Rota da Cerveja é uma excelente oportunidade para divulgar nossa produção artesanal, movimentar o turismo e atrair investimentos. Além disso, é um passo importante rumo ao desenvolvimento sustentável", destacou o secretário.

O circuito acontecerá semanalmente, sempre às quintas-feiras, em uma das cervejarias participantes. O encerramento será um grande evento coletivo no dia 4 de setembro, reunindo todas as marcas.

Rota une tradição, inovação e proximidade com o público



Para os produtores, o projeto representa também a chance de reaproximar o público das fábricas. "Essa é a oportunidade de mostrar onde e como é feita a cerveja que muitos já conhecem das feirinhas e eventos. É o momento de retomar o contato com o consumidor", afirmou Lívio Guimarães, da Cervejaria Divus.

Daniel Soares, proprietário da Brut Bier — que abrirá oficialmente o circuito —, celebra a oportunidade de liderar a estreia da rota. "É uma honra iniciar esse projeto. Vai fortalecer o setor artesanal e mostrar nossa qualidade para um público mais amplo", disse.

O projeto inclui ações de marketing em cidades vizinhas, com o objetivo de atrair visitantes de diferentes perfis, de entusiastas da cerveja artesanal a turistas em busca de experiências autênticas. Segundo a técnica Cecília, da IGR Trilha dos Bandeirantes, a iniciativa pode transformar Divinópolis em um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais.

"Esse tipo de rota valoriza saberes locais e estimula o empreendedorismo. É uma contribuição real para o desenvolvimento econômico e social da cidade", afirmou.

*Amanda Quintiliano e Fabrício Salvino especial para o EM