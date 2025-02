Descubra quais restaurantes de BH entraram em guia internacional

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Lançado em 2013, o Birosca S2 se propõe a reinventar a gastronomia mineira por meio do olhar da chef Bruna Martins e já se tornou um clássico na capital do estado. O restaurante situado no charmoso Bairro de Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, foi selecionado como um dos cinco estabelecimentos de destaque na capital mineira pelo 50 Best Discovery.

Mais de 10 anos após o nascimento de seu restaurante primogênito, Bruna recebeu o reconhecimento internacional pelo Birosca S2. Apesar do sucesso, a chef ainda luta pela maior visibilidade da gastronomia na Região Leste de BH. Martins comanda outros dois restaurantes, o Florestal, no Bairro Floresta, na mesma região do Birosca, e, o mais recente, Gata Gorda, na Savassi, Região Centro-Sul da capital.

Dentre as criações da chef, o guia destacou a torta de camarão com abóbora e catupiry e o croquete de mortadela com pistache, mas o interessante cardápio do Birosca S2 vai muito além dessas delícias.

O ambiente charmoso do Birosca S2 conta com elementos vintage que deixam o local ainda mais atraente Daniel Iglesias/ Divulgação Voltar Próximo

Fora o menu principal, que mistura clássicos mineiros com influências múltiplas de Bruna Martins, o estabelecimento oferece, nas quintas e sextas, um menu especial de quatro tempos. O “Ensaios de Verão” é composto por couvert, entrada, prato principal e sobremesa. Ele conta com opções que vão desde a empadinha com tartar de carne de sol e maionese de pimenta de cheiro, de entrada, até o arroz de polvo com linguiça caipira e picles de abóbora, de principal.

Outros quatro restaurantes em Belo Horizonte foram reconhecidos pelo 50 Best Discovery. O Pacato, do chef Caio Soter; a Cozinha Tupis, do chef Henrique Gilberto; o Glouton, do chef Leo Paixão, e o hotel Fasano Belo Horizonte foram destacados pelo guia.

O 50 Best Discovery

O guia digital que seleciona bares, restaurantes e hotéis mundo afora é uma extensão do 50 Best, ranking criado pela revista "Restaurant", em 2002, que elege anualmente os 50 melhores restaurantes do mundo. A inclusão de 500 novos estabelecimentos, novidade da edição de 2025 do 50 Best Discovery, foi anunciada nessa quarta-feira (26/2).

Serviço

Birosca S2 (@biroscas2)

Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza

(31) 9 9957-7267

De quarta a sexta, 18h às 23h; sábado, 12h às 23h; domingo, 12h às 16h

Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes

(31) 98324-8736

De quarta a sexta, 12h às 15h; sábado e domingo, 12h às 16h; quarta a sábado, 19h às 23h

Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes

(31) 3292-4237

De segunda a sábado, 19h às 23h

Cozinha Tupis (@cozinhatupis)

Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro

Almoço, de segunda a sexta, 11h30 às 15h30; Portinha, segunda das 11h30 às 15h30, terça, quarta quinta e sexta, 11h30 às 22h30, sábado, 11h30 às 22h e domingo, 11h30 às 16h30; À la carte de terça a sexta, 17h30 às 22h30, sábado, 11h30 às 22h e domingo, 11h30 às 16h30

Rua São Paulo, 2320, Lourdes

(31) 3500-8900



